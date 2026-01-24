しかもファンの力で火力抜群！

キャンプの醍醐味といえば、やっぱり火起こしからのBBQですよね。日常では味わえないワイルド感ですが、ブロックで囲いを作ったり、薪に火を点けたり、焼き網を固定したりと準備から片付けまでがけっこう面倒です。

もうちょっとこう、いろいろひっくるめて完結できると良いんですけどね。

肉も焼けるし身体も暖まるし

ロゴスの「LOGOS無煙メシ暖房グリル」は、コレひとつで暖が取れるストーブとしても、焼き料理ができるグリルとしても活躍できる便利アイテム。

燃料は火力が安定し煙が少なく、遠赤外線効果のある炭（別売の エコココロゴス・ダッチチャコール 、市販の木炭を使用可能）。下方からの自動送風機能が、炭の燃焼を促進。ダイヤルで風量を調節すれば火力のコントロールができます。

無煙なのでベランダや庭でも

肉から垂れた汁や油が火元に触れないので、無煙調理ができます。なのでキャンプ場に限らず、問題なければベランダや庭でも楽しめるのはイイですね。

安定感があるので、狭い場所でぶつかっても倒れにくいでしょうね。薪よりも火が広がる危険が少なさそうです。ちなみに着火時の電源は単3乾電池×4本か、USB接続のモバイルバッテリーどっちでもOKです。

Image: LOGOS

1日中お世話になりっぱなし

調理中や食事中は自然と身体が暖まっているものですが、落ち着いてしまうとジっとして冷えてきますからね。このグリルなら片付けることなくその場で使い続けられます。

各パーツはバラして手入れも楽チンですし、取手があるので持ち運びも簡単。自宅に持ち帰ってから洗っても良いワケです。

これで1万9800円（税込）なら全然アリですよね。アウトドア好きならきっとみんな大好きな逸品だと思います。

Source: YouTube, LOGOS