ストーブとグリルの一台二役。これで無煙BBQとか最高じゃん
しかもファンの力で火力抜群！
キャンプの醍醐味といえば、やっぱり火起こしからのBBQですよね。日常では味わえないワイルド感ですが、ブロックで囲いを作ったり、薪に火を点けたり、焼き網を固定したりと準備から片付けまでがけっこう面倒です。
もうちょっとこう、いろいろひっくるめて完結できると良いんですけどね。
肉も焼けるし身体も暖まるし
ロゴスの「LOGOS無煙メシ暖房グリル」は、コレひとつで暖が取れるストーブとしても、焼き料理ができるグリルとしても活躍できる便利アイテム。
燃料は火力が安定し煙が少なく、遠赤外線効果のある炭（別売の エコココロゴス・ダッチチャコール 、市販の木炭を使用可能）。下方からの自動送風機能が、炭の燃焼を促進。ダイヤルで風量を調節すれば火力のコントロールができます。
無煙なのでベランダや庭でも
肉から垂れた汁や油が火元に触れないので、無煙調理ができます。なのでキャンプ場に限らず、問題なければベランダや庭でも楽しめるのはイイですね。
安定感があるので、狭い場所でぶつかっても倒れにくいでしょうね。薪よりも火が広がる危険が少なさそうです。ちなみに着火時の電源は単3乾電池×4本か、USB接続のモバイルバッテリーどっちでもOKです。
1日中お世話になりっぱなし
調理中や食事中は自然と身体が暖まっているものですが、落ち着いてしまうとジっとして冷えてきますからね。このグリルなら片付けることなくその場で使い続けられます。
各パーツはバラして手入れも楽チンですし、取手があるので持ち運びも簡単。自宅に持ち帰ってから洗っても良いワケです。
これで1万9800円（税込）なら全然アリですよね。アウトドア好きならきっとみんな大好きな逸品だと思います。
