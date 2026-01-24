この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【毎日3分だけ】肩甲骨の出た背中と美しい腕をつくる（座ったまま）」と題した動画を公開しました。この動画では、座ったままわずか3分でできる、肩甲骨周りを中心としたトレーニングを紹介しています。

動画の冒頭で、のが氏は「肩甲骨周りの筋肉が柔らかくなると、姿勢も見た目も、首・肩・腕・顔までぐっと変わります」と、トレーニングの重要性を説明。プログラムは、美しい姿勢を保ちながら行われます。

トレーニングは、肘を90度に曲げて腕を開閉する動きからスタート。脇を閉じたまま、行けるところまで腕を外側に開くことで、肩甲骨周辺の筋肉にアプローチします。続いて、水の中を泳ぐように腕を回す「クロール」の動きや、胸を大きく開く「ロボットアーム」など、リズミカルな動作が続きます。のが氏は、肩甲骨から大きく、丁寧に行うことがポイントだと解説しています。

プログラムの後半では、両手を上げて交互に肘を下ろす動作で、凝り固まりがちな背中周りを刺激。最後は、背中で手を組んで持ち上げたり、パタパタと小さく動かしたりして、肩甲骨周りをしっかりとストレッチして終了します。

全てのトレーニングが座ったまま行えるため、仕事や勉強の合間にも手軽に取り入れられます。日々のスキマ時間を活用して、美しい背中と腕を目指してみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:00

肩甲骨をほぐす3分トレーニング
01:02:00

肩甲骨から動かすクロールの動き
01:32:00

肩甲骨の開閉を意識するバウンス運動
02:33:00

背中で手を組み肩甲骨を寄せるストレッチ

関連記事

座ったままOK！肩甲骨からほぐして柔軟な上半身と美姿勢へ

座ったままOK！肩甲骨からほぐして柔軟な上半身と美姿勢へ

 お尻から背中まで全身OK！初心者向け筋トレで理想の体に

お尻から背中まで全身OK！初心者向け筋トレで理想の体に

 3分で腹筋を集中攻略！10種のプランクで体幹を鍛え上げる

3分で腹筋を集中攻略！10種のプランクで体幹を鍛え上げる
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

のがちゃんねる/nogachannel_icon

のがちゃんねる/nogachannel

YouTube チャンネル登録者数 166.00万人 648 本の動画
8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
youtube.com/channel/UCP6aw2-Afafmm0cPZ7pmYyQ YouTube