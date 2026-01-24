この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【毎日3分だけ】肩甲骨の出た背中と美しい腕をつくる（座ったまま）」と題した動画を公開しました。この動画では、座ったままわずか3分でできる、肩甲骨周りを中心としたトレーニングを紹介しています。



動画の冒頭で、のが氏は「肩甲骨周りの筋肉が柔らかくなると、姿勢も見た目も、首・肩・腕・顔までぐっと変わります」と、トレーニングの重要性を説明。プログラムは、美しい姿勢を保ちながら行われます。



トレーニングは、肘を90度に曲げて腕を開閉する動きからスタート。脇を閉じたまま、行けるところまで腕を外側に開くことで、肩甲骨周辺の筋肉にアプローチします。続いて、水の中を泳ぐように腕を回す「クロール」の動きや、胸を大きく開く「ロボットアーム」など、リズミカルな動作が続きます。のが氏は、肩甲骨から大きく、丁寧に行うことがポイントだと解説しています。



プログラムの後半では、両手を上げて交互に肘を下ろす動作で、凝り固まりがちな背中周りを刺激。最後は、背中で手を組んで持ち上げたり、パタパタと小さく動かしたりして、肩甲骨周りをしっかりとストレッチして終了します。



全てのトレーニングが座ったまま行えるため、仕事や勉強の合間にも手軽に取り入れられます。日々のスキマ時間を活用して、美しい背中と腕を目指してみてはいかがでしょうか。