ÅÚÉ¶¾å¤Ç¿Íµ¤ÎÏ»Î¤¬°ì²óÅ¾¡ª ¡Ö¤Ê¤Ë¤¤¤Þ¤Î¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¼õ¤±¿È¡×Í½ÁÛ³°¤Î·èÃå¤Ë´ÛÆâÁûÁ³¡¢ËÜ¿Í¤â¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð
¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þ½½»°ÆüÌÜ¡þ1·î23Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎÏ»Î¤¬°ì²óÅ¾¡ªÍ½ÁÛ³°¤Î·èÃå¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡Á°Æ¬ÆóËçÌÜ¡¦±§ÎÉ¡ÊÌÚÀ¥¡Ë¤¬¡¢Á°Æ¬»°ËçÌÜ¡¦Î´¤Î¾¡¡Ê¾ïÈ×»³¡Ë¤ËÃ¡¤¹þ¤ß¤ÇÇÔ¤ì¤¿°ìÈÖ¤Ç¡¢·èÃå¤ÎºÝ¡¢±§ÎÉ¤¬ÅÚÉ¶¾å¤Ç¥¯¥ë¥ê¤ÈÁ°Êý¤Ø°ì²óÅ¾¡£ËÜ¿Í¤â¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢´ÛÆâ¤¬°ì»þÁûÁ³¤È¤Ê¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¾ì½ê¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç2¾¡9ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ë±§ÎÉ¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤Ç¤ÏÆ¬¤ò²¼¤²¤ÆÄã¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢Î´¤Î¾¡¤ËÎÏ¶¯¤¯ÆÍ¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯Æ¬¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢±§ÎÉ¤Ï¤Ä¤ó¤Î¤á¤ëÀª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÁ°Êý¤ØÃè¤òÉñ¤Ã¤¿¡£µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿±§ÎÉ¤Ï¡¢¼«¿È¤Ç¤â¾õ¶·¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢´ÛÆâ¤Ï¤É¤è¤á¤ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ABEMA¤ÎÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Ç¼Â¶·¤òÌ³¤á¤¿À¶ÌîÌÐ¼ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡ÖÃ¡¤¹þ¤ß¡ª °ì²óÅ¾¡ª¡×¤È¼Â¶·¡£¼è¤êÁÈ¤ß¸å¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë²óÅ¾¤¹¤ë¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶Ã¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µ¾®·ë¡¦Î¾¹ñ¤Î¶Àî¿ÆÊý¤â¡Ö¤¦¡¼¤ó¡Ä¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¡Ö¾×·â¤òÏÂ¤é¤²¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î¼õ¤±¿È¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¡¢±§ÎÉ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤È¤È¤Ã¤µ¤Î´í¸±²óÈò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Éé¤±¤Æ¤â¤Ê¤ª´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿±§ÎÉ¤ÎÆ°¤¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¼õ¤±¿È¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤ÊÁ°²ó¤ê¡×¡ÖÉé¤±Êý¤Ç¤âÌ¥¤»¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¼õ¤±¿È¡×¡Ö¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥ÈÉÔÈ¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢ËÜ¿Í¤ÎÉ½¾ð¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Ê¤Ë¤¤¤Þ¤Îw¡×¡Ö±§ÎÉ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤âÁê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë