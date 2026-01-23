ロッテ・黒木知宏投手コーチの長女でタレントの黒木芽依が２２日、自身のインスタグラムに新規投稿。アパホテルのＣＭで父娘共演を果たしたことをつづった。

父譲りのクリクリした大きな瞳がトレードマークでショートヘアが似合う黒木は、２０２４年までロッテの公式チアガールとして活躍。翌２５年からタレントとして活動を開始した。「アパホテル新ＣＭのお知らせ スペシャルゲストは…私の父！ジョニー黒木こと、黒木知宏さんでした！」とつづり、鉄板焼レストランでの２ショットを公開した。

「ＴＶＣＭは１／２６から放送スタートです アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張『鉄板焼ＴＨＥ 七海』４９階にリニューアルオープンしました！皆さんも是非足を運んでみてくださいね」とＰＲし、「そしてアパホテルさん、このような素敵な機会を本当にありがとうございます」と感謝の思いをつづった。

ダンディな父とかわいい愛娘の共演。「親娘共演とは、すごいな！」「前ショットが〜イケてる 後ろ姿はもうカップル」「ジョニーとジョニ子のＣＭ共演激熱です」「メッチャ絵になる羨ましい親子ですな〜」とファンも書き込んでいた。