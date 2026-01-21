この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」にて、タイトル『【保存版】プロの現場で本当に使われている最強ツール10選を解説。使うだけで仕事のパフォーマンスが劇的に変わります。』が公開。動画では発言者のりゅう先生と、マーケティング現場で豊富な実績を持つ谷田部氏をゲストに迎え、「AIやツールが溢れる時代、結局何を使えばいいのか」という多くのマーケ担当者の悩みに応える内容となった。



冒頭でりゅう先生は「逆に何使ったらいいのってみんな思ってると思うから、マーケティングツール迷子の方の実際に使えるマーケティングツール集として、おすすめベストをまとめさせていただきました」と熱弁。谷田部氏も「めっちゃツール使ってるよ。1から100までツール頼り」と自らの徹底ぶりを明かし、プロが現場で愛用するサイトやツール10選を厳選公開した。



解説では「キーワードプランナーなど、広告をかけなくてもブログやサイト作りに鉄板」とし、穴場キーワードの発見やリサーチの効率化を強調。また、ラッコキーワードやGoogleトレンド、インサイトジャーニーといったリサーチ・分析系の王道ツールも幅広く紹介。「お宝キーワードで結果を出し、時系列でトレンドを読むのが勝ち筋」と持論を披露した。



さらに制作フェーズでは、「Canvaは進化のスピードがすごい」「チャプロAIのプロンプト活用で一発でバシッとくる文章が出せる」と、プロの目線で使い勝手を徹底比較。PDF圧縮や変換の『I love PDF』や、ライバル分析に強い『Ubersuggest』、アクセス計測の『Bitly』、デザイン修正や制作指示のコミュニケーションをスムーズにする『AUNツール』まで、実務に即した視点から「全部使っちゃう」とノウハウを惜しみなく解説した。



谷田部氏は「ツール自体がちゃんと改善・改良されていて、進化してるかどうかを見る。使ってみて伸びないと感じたら離れる」「簡単に導入できてすぐに効果が出るものしか選ばない」と独自の選定基準を明かすほか、「初心者でも試して失敗しながら研究すべき、ゼロイチのビジネスこそツールは強い味方」と力強く語った。



また実際の相談事例にも触れ、B2B向けの企業からの「ネットで集客できるか？」「下地ができていないけど何から始めれば？」という声に対し、「先にビジネスモデルをヒアリングして、ツールや媒体の最適解を一緒に考えていく」と現場主義の姿勢を強調。初心者は「迷わずまずプロに相談してほしい」とアドバイスしている。



動画のラストでは「今回は本当に使いやすい10選を厳選しましたが、本編に出せなかった裏ツールも概要欄から公式LINEで公開中」と、視聴者向けのプレゼントも案内。「全部出し切りましたよ、今日は本当に！」「本当に役立つ情報なので、ぜひ各ツールを研究し、実践に役立ててください」と自信満々に締めくくった。