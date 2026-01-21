【肌荒れ隠したいけど悪化させたくない人へ】肌荒れ中におすすめのベースメイクアイテム10選をご紹介！敏感肌向けコスメやニキビを防ぐ薬用コスメなど、肌負担の少ないアイテムを厳選しました。ファンデーション、化粧下地、パウダー、コンシーラー、ポイントケアまで、プチプラ＆ドラコス優秀アイテムをお見逃しなく！

肌荒れ中でも“メイクしたい”あなたへ

肌荒れ中は「何も塗らない方がいい」と分かっていても、お仕事や外出の予定がある場合、ノーメイクでいるのは難しいですよね。



そこで今回は、「隠したい」「でも悪化させたくない」の気持ちに応える、おすすめのベースメイクアイテムをご紹介します！



ファンデーションや化粧下地、コンシーラー、ポイントケアアイテムなど、肌荒れ中にあると便利なベースメイクアイテムを厳選してお届け。



「肌荒れ中だけど、メイクしたい」と考える方は多いはず。

肌荒れ中のベースメイクのポイント・コツ

ここでは、肌荒れ中のベースメイクについて解説します。



隠したいからといって、厚塗りするのはNG！

必要なアイテムや工程を選択し、最小限で仕上げるのがコツです。

化粧下地

ファンデーションだけで肌トラブルを隠そうとせず、化粧下地を併用するのがおすすめです。

色付きの化粧下地を使用してファンデーションの使用量を減らせば、厚塗り感を軽減できます。



また、赤みを打ち消すグリーン・イエロー・ブルー系下地を使用すると、部分的な色むらをカバーできますよ。

ファンデーション

肌荒れ中はファンデーションを厚塗りせず、最小限のカバーにとどめましょう。

特に皮むけや凹凸がある場合は、重ね過ぎると余計に目立ちやすくなるため注意してくださいね。



敏感肌向けや肌のことを考えた成分を配合したアイテムを選び、できるだけ肌負担を軽減すると良いでしょう。

コンシーラー

肌荒れしている部分をピンポイントでカバーできる、コンシーラーを活用するのがおすすめです。

赤みなどの色ムラを補正し、厚塗り感を減らす効果もあります。

パウダー

肌荒れ中は肌が乾燥しているケースが多いため、皮脂吸着力に特化したサラサラ系のパウダーはお休みするのも一つの手です。



うるおいをキープするタイプのパウダーや、低刺激で敏感肌向けのアイテムを選ぶのがおすすめです。

ポイントケア・パッチ

ニキビなどの肌荒れ部分に貼って隠す＋外部刺激から守ることのできる、パッチを使うのもおすすめ。

パッチの上からメイクが可能で、肌荒れ部分に直接化粧品を塗りたくない場合にも重宝します。



また、肌荒れを隠しながらスキンケア効果を得られるポイントケアアイテムもあります。

後ほどご紹介するので、ぜひチェックしてくださいね。

【編集部厳選】肌荒れ中におすすめのベースメイクアイテム10選

ここからは、編集部が厳選した【肌荒れ中におすすめのベースメイクアイテム10選】をご紹介します。



プチプラコスメやドラコスを中心に、肌荒れ中も罪悪感少なく使えるアイテムを集めました。



医薬部外品など、スキンケア効果のあるアイテムもピックアップしたので、ぜひ参考にしてもらえると嬉しいです♡

【ファンデ】Cathy Doll（キャシードール）｜ノットトゥーマットクッション

Cathy Doll（キャシードール） ノットトゥーマットクッション Cathy Doll（キャシードール） ノットトゥーマットクッション

『Cathy Doll ノットトゥーマットクッション』は、CICA2%*1をはじめ、スキンケア発想の美容成分を贅沢に配合*2したクッションファンデーション。



肌表面はセミマットに仕上げつつ、うるおいを与えてメイク中の肌コンディションを整えます。



コンシーラーなしでもニキビ跡などの肌悩みをしっかりカバーしつつ、薄膜で厚塗り感のない仕上がりを実現。



粉っぽさのない“レア感マット”な質感で、毛穴や赤み、ニキビ跡などを隠して均一な肌を演出できますよ。



*1 ツボクサエキス（肌整・保湿成分）

*2 ツボクサエキス、カンゾウ根エキス、セラミドNP、アラントイン（すべて保湿成分）

発売・商品情報

ブランド名：Cathy Doll（キャシードール）

商品名：Cathy Doll ノットトゥーマットクッション

種類：全2色

容量：ー

価格：各2,640円（税込）※編集部調べ



発売日：2025年10月29日（水）

販売場所：全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）、楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）

【ファンデ】dプログラム｜薬用 スキンケアファンデーション（パウダリー）（レフィル）【医薬部外品】

dプログラム 薬用 スキンケアファンデーション（パウダリー）（レフィル） dプログラム 薬用 スキンケアファンデーション（パウダリー）（レフィル）

dプログラムより、医薬部外品のパウダーファンデーション『薬用 スキンケアファンデーション（パウダリー）（レフィル）』をピックアップ。



ニキビや肌荒れを防ぎながら、ふんわりなめらかな素肌へ導きます。

肌荒れなどで化粧ノリが悪い際もフィットしやすく、化粧崩れしにくいところがポイントです。



また、ノンケミカル処方（紫外線吸収剤不使用）で＜SPF17・PA++＞の日焼け止め効果があり、肌荒れ中の大敵でもある紫外線から守ってくれるところが嬉しいですね。



敏感肌向けブランドならではの低刺激設計やフリー処方*で、肌荒れ中のデリケートな肌にもおすすめです。



* パラベン（防腐剤）フリー、アルコール（エチルアルコール）フリー、鉱物油フリー

発売・商品情報

ブランド名：dプログラム

商品名：薬用 スキンケアファンデーション（パウダリー）（レフィル）【医薬部外品】＜SPF17・PA++＞

種類：全5色

容量：各10.5g

価格：各3,080円（税込）※編集部調べ



※ケース別売り



発売中

【下地】Curél（キュレル）｜潤浸保湿 ファンデ負担防止ベース

Curél（キュレル） 潤浸保湿 ファンデ負担防止ベース Curél（キュレル） 潤浸保湿 ファンデ負担防止ベース

Curél（キュレル）より2025年春に登場した化粧下地、『潤浸保湿 ファンデ負担防止ベース』。



「ファンデーションの負担から肌を守る」との発想から生まれた、新感覚の化粧下地です。

「独自開発スキンプロテクト膜」により、ファンデーション*1のごわつき負担を軽減。



Curél（キュレル）が得意とするセラミドケア＆潤い成分配合*2で、日中の肌にしっとりとした潤いを与えます。



ほんのりピンクベージュの色付き＋微細パール配合で、ナチュラルなツヤ肌を演出。

自然にトーンアップしながら、気になる毛穴や赤み、凹凸をぼかしてくれますよ。



＜SPF41・PA+++＞の紫外線カット効果で、日中の紫外線対策も叶います。



*1 自社製品

*2 セラミド機能成分（セチルPGヒドロキシエチルパルミタミド）、ユーカリエキス、アスナロエキス（潤い成分）

発売・商品情報

ブランド名：Curél（キュレル）

商品名：潤浸保湿 ファンデ負担防止ベース＜SPF41・PA+++＞

種類：全1種

容量：30g

価格：2,750円（税込）※編集部調べ



発売中

【下地】LA ROCHE-POSAY（ラ ロッシュ ポゼ）｜UVイデア XL プロテクショントーンアップ ローズ+

ラ ロッシュ ポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップ ローズ+ ラ ロッシュ ポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップ ローズ+

発売以来大人気のLA ROCHE-POSAY（ラ ロッシュ ポゼ）の“トーンアップUV ローズ”が、2025年春にリニューアルを遂げました。



新生『UVイデア XL プロテクショントーンアップ ローズ+』は、日本人の肌トーン・肌悩みに合わせて「新グロウピンク設計」へと進化。

黄ぐすみを補正*1し、くすみが飛んだような、なめらかなツヤ肌を演出します。



また、国内最高値の＜SPF50+・PA++++＞の紫外線カット効果効果で、紫外線による肌トラブルを防ぎます。



LA ROCHE-POSAY（ラ ロッシュ ポゼ）は、皮膚科学に基づくコスメを開発するダーマコスメブランドとして、敏感肌にも使える*2製品設計にこだわっているところも魅力です。



*1 メイクアップ効果による

*2 すべての人に肌トラブルがおきないわけではありません

発売・商品情報

ブランド名：LA ROCHE-POSAY（ラ ロッシュ ポゼ）

商品名：UVイデア XL プロテクショントーンアップ ローズ+＜SPF50+・PA++++＞

種類：全2種

容量：30mL／50mL

価格：3,960円／5,500円（税込）※編集部調べ



発売中

【パウダー】SRICHAND（シーチャン）｜ブライト＆ブルーム 24 スキンケアパウダー

SRICHAND（シーチャン） ブライト＆ブルーム 24 スキンケアパウダー SRICHAND（シーチャン） ブライト＆ブルーム 24 スキンケアパウダー

SRICHAND（シーチャン）の『ブライト＆ブルーム 24 スキンケアパウダー』は、クレンジング不要で、昼も夜もつけたまま過ごせるフェイスパウダーです。



ヒト型セラミド5種（セラミドNP、セラミドNS、セラミドAP、セラミドEOP、セラミドEOS）に加え、ヒアルロン酸Naやスクワランなどの保湿成分を配合し、お肌にうるおいを与えます。



ナチュラルなベージュの色付きで、色むらや毛穴の目立ちを自然にカバー。

また、余分な皮脂を抑えてオイルコントロールしてくれますよ。



7つのフリー処方*2で、肌への優しさに配慮している点もポイントです。



*1 昼も夜も

*2 パラベンフリー、アルコールフリー、界面活性剤フリー、紫外線吸収剤フリー、合成酸化防止剤フリー、香料フリー、クルエルティフリー（動物実験をしていない）

発売・商品情報

ブランド名：SRICHAND（シーチャン）

商品名：ブライト＆ブルーム 24 スキンケアパウダー

種類：全1種

容量：10g

価格：1,980円（税込）※編集部調べ



発売中

【パウダー】IHADA（イハダ）｜薬用フェイスプロテクトパウダー【医薬部外品】

IHADA（イハダ） 薬用フェイスプロテクトパウダー IHADA（イハダ） 薬用フェイスプロテクトパウダー

IHADA（イハダ）の『薬用フェイスプロテクトパウダー』は、高精製ワセリン*1配合で、デリケートな肌を外部刺激から守るフェイスパウダー。



肌荒れ防止有効成分としてグリチルレチン酸ステアリルを配合。

また、シミ・そばかすを防ぐ美白有効成分としてm-トラネキサム酸*2を配合し、肌荒れをケアしながら美白も目指せます。



不快なベタつきやテカリを抑えながら、ほんのりベージュの色付きで、透明感のある肌に仕上げます。



ノンケミカル処方（紫外線吸収剤不使用）で、＜SPF40・PA++++＞の紫外線カット効果を搭載。



また、単品使用時は石けんでオフできるところも嬉しいですね。



*1 肌うるおいバリア保護成分

*2 トラネキサム酸

発売・商品情報

ブランド名：IHADA（イハダ）

商品名：薬用フェイスプロテクトパウダー＜SPF40・PA++++＞

種類：全2種

容量：各9g

価格：本体 1,980円／レフィル 1,760円（税込）※編集部調べ



発売中

【コンシーラー】TIRTIR（ティルティル）｜マスクフィット コンシーラー パレット

TIRTIR（ティルティル） マスクフィット コンシーラー パレット TIRTIR（ティルティル） マスクフィット コンシーラー パレット

TIRTIR（ティルティル）で人気の「マスクフィット」シリーズより、『マスクフィット コンシーラー パレット』をピックアップ。



水分たっぷりのバームのように、しっとり感のあるエッセンステクスチャーの2色（サーモンコーラル／オリーブミント）と、密着感の高いクリームベースのベージュカラーをセットした、3色入りのコンシーラーパレットです。



赤みにはオリーブミント、クマやくすみにはサーモンコーラルを使えば、気になる色むらのカラー補正が可能。



しっとりしているのにベタつきにくく、重ね塗りをしても厚ぼったくならずにナチュラルな仕上がりが叶います。

発売・商品情報

ブランド名：TIRTIR（ティルティル）

商品名：マスクフィット コンシーラー パレット＜SPF50+ PA++++＞

種類：全2種（01／02）

容量：各1.2g×3

価格：各2,420円（税込）※編集部調べ



発売中

【コンシーラー】サナ 素肌記念日｜薬用スキンケアコンシーラー ACホワイト【医薬部外品】

サナ 素肌記念日 薬用スキンケアコンシーラー ACホワイト【医薬部外品】 サナ 素肌記念日 薬用スキンケアコンシーラー ACホワイト【医薬部外品】

素肌記念日の『薬用スキンケアコンシーラー ACホワイト』は、つけたまま眠れる、24時間使用可能なスキンケアコンシーラーです。



肌悩みをしっかりカバーしながら、ニキビや肌荒れ、美白ケアにアプローチ。

ニキビ・肌荒れを予防する有効成分 グリチルレチン酸ステアリルと、美白有効成分 トラネキサム酸を配合しています。



さらに、3種のセラミド*やツボクサエキスなどのうるおいスキンケア成分を配合し、健やかな肌へと導きます。



肌馴染みの良いソフトベージュカラーで、ニキビ跡や赤みを自然にカバー。



ファンデーションとの合わせ使いはもちろん、お泊まりなど「すっぴんでいたいけど、隠したい」といった場面にも重宝しますよ。



* N−ステアロイルフィトスフィンゴシン、ヒドロキシステアリルフィトスフィンゴシン、N−ステアロイルジヒドロスフィンゴシン（すべて保湿成分）

発売・商品情報

ブランド名：サナ 素肌記念日

商品名：薬用スキンケアコンシーラー ACホワイト【医薬部外品】

種類：全1種

容量：15g

価格：1,320円（税込）※編集部調べ



発売日：2025年8月5日（火）

販売場所：素肌記念日取り扱い店舗、公式オンラインショップ

【パッチ】クリアターン｜ごめんね素肌 キニシナイパッチ

クリアターン ごめんね素肌 キニシナイパッチ クリアターン ごめんね素肌 キニシナイパッチ

『ごめんね素肌 キニシナイパッチ』は、気になる部分に貼るだけで、乾燥や摩擦などの外的刺激からガードできる集中ケアパッチです。



トラブルスポット*を保護しながら隠し、上からメイクできるのが魅力。

ピンポイントで隠したいけれど、直接ベースメイクを塗るのは気が引けるといった際にも活躍します。



厚さ0.05mmの極薄パッチで、水に強く剥がれにくく、通気性が良いため、負担感なく使用できます。



角質柔軟成分のサリチル酸のほか、肌荒れをケアする保湿成分としてCICA（ツボクサ葉エキス）・ヨクイニンエキス（ハトムギ種子エキス）・BGを配合。



3サイズ合計46枚が入っており、肌悩みの大きさに合わせて選べるところも便利ですね。



* ニキビ跡・シミ・ソバカスなど

発売・商品情報

ブランド名：KOSE クリアターン

商品名：ごめんね素肌 キニシナイパッチ

種類：全1種

容量：46枚入り

価格：660円（税込）※編集部調べ



発売中

【ポイントケア】ACSEINE（アクセーヌ）｜イプノス シーバムクリア リペアクリーム【医薬部外品】

ACSEINE（アクセーヌ） イプノス シーバムクリア リペアクリーム【医薬部外品】 ACSEINE（アクセーヌ） イプノス シーバムクリア リペアクリーム【医薬部外品】

ACSEINE（アクセーヌ）の『イプノス シーバムクリア リペアクリーム』は、ニキビケア*1に特化した薬用クリーム。



ニキビを防ぐ有効成分 イソプロピルメチルフェノールを配合し、ニキビの予感にアプローチします。

できそうなニキビや、今あるニキビの赤み、ニキビ跡の色むらまでフォローできる、頼もしいアイテムです。



また、肌荒れ防止有効成分 グリチルリチン酸ジカリウムや、シミを防ぐ*2有効成分 ビタミンC誘導体（L-アスコルビン酸2-グルコシド）を配合。



伸びが良く、塗布した瞬間にサラサラのパウダーに変化するウォーターインシリコン処方により、毛穴をふさがず肌負担を軽減します。



さらに、色素が直接肌に触れない「PV技術」を採用し、デリケートな肌へ配慮している点もポイントです。



*1 ニキビを防いでカバーすること

*2 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

発売・商品情報

ブランド名：ACSEINE（アクセーヌ）

商品名：イプノス シーバムクリア リペアクリーム＜医薬部外品＞

種類：全1種

容量：6g

価格：2,970円（税込）※編集部調べ



発売中

肌荒れ中は負担感の少ないベースメイクで素肌を守ろう

いかがでしたか？今回は編集部が厳選した【肌荒れ中におすすめのベースメイクアイテム10選】をご紹介しました。



敏感肌向けコスメなど、肌荒れ中でも使いやすいアイテムを厳選したので、ぜひ参考にしてくださいね。



肌負担の少ないベースメイクアイテムで上手に隠しつつ、肌荒れ期間を乗り切りましょう！



ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。



今回ご紹介した商品の他にも、さまざまな特集・企画記事を更新しているので、こちらもあわせてチェックしてみてください♡

ふぉーちゅんとは？

過去5万個以上のコスメをレビューしている、美容メディアFORTUNE（ふぉーちゅん）。



現在でも毎月150個以上のコスメを、美容資格を多数取得している美容ライター歴8年以上の編集部員が、ユーザー目線でレビューしています。



＜ふぉーちゅん編集部員取得資格一覧＞

●日本化粧品検定（コスメ検定）1級

●コスメコンシェルジュ

●顔タイプアドバイザー1級

●化粧品成分検定1級（化粧品成分上級スペシャリスト）

●日本メイクアップ知識検定試験（ベーシック）

●パーソナルカラーアナリスト（12タイプ診断）



そんな美容やコスメが大好きな編集部員が、デパコス・プチプラコスメ・海外コスメ（中国 / 韓国 / タイetc.） などの最新コスメ情報を、どこよりも速くお届け！



新作コスメ情報だけでなく、スキンケア検証やメイク動画など、様々な美容コンテンツを毎日配信しています。

あなたの「欲しい」がきっとみつかる美容メディアです♡



▶︎FORTUNE（ふぉーちゅん）編集部の編集ポリシーについては下記をご覧ください。

https://fortune-girl.com/guideline

-------------------------------------------------

【執筆】使用感は、化粧品検定1級/美容ライター歴8年以上の編集部ライターによる感想です。

-------------------------------------------------