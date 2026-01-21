ホリプロ所属で話題の虹咲カリナが『FLASH』に降臨！エキゾチックな美貌で魅せる本格派グラビア

18歳の鮮烈！虹咲カリナの初表紙＆巻頭10P、カンヌで話題・齊藤京子の素顔撮、日南まみ、小野たまり、ミスFLASH2026・板野優花、Sakura掲載の『FLASH』は1月20日(火)発売

ホリプロの秘蔵っ子・虹咲カリナが『FLASH』初表紙で見せた“18歳の鮮烈”！

TikTokフォロワー22万人を超え、2025年からホリプロに所属して大きな話題を集めている虹咲カリナが、1月20日発売の『FLASH』に登場した。今号では自身初となる表紙・巻頭グラビアに抜擢。10ページにわたる大ボリュームで、その圧倒的な存在感を放っている。

誌面では、18歳らしいあどけない表情と、彼女特有のエキゾチックな美しさが融合した水着姿を披露。次世代を担う新星の、今この瞬間にしか撮れない鮮烈な姿が収められている。話題のインフルエンサーから、本格派のタレントへ。進化を続ける虹咲カリナの現在地を、ぜひ誌面で確かめてほしい。

【プロフィール】

虹咲カリナ（にじさき・かりな）

18歳 2008年１月17日生まれ 愛知県出身

昨年6月に芸能事務所ホリプロよりデビューし、数々のグラビア誌に登場。ショートドラマや配信番組出演、アパレルのモデルなど、マルチに活躍中。芸能界入りのきっかけとなったTikTokのフォロワー数は現在22万人超。

そのほか最新情報は、公式X（@nizisaki_karina）、公式Instagram（@nizisaki_karina）にて

【クレジット】

虹咲カリナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ

