「TOFTPOUCH＋（プラス）」は、人気の耐水小型ポーチTOFTPOUCHにマチが付き、より幅広い用途に使えるアイテム。内装はジッパーポケットやスリット付きなので使いやすさ抜群です。

川や海、プールなどの水場に遊びに行く時や、外出先で突然雨が降ってきても大丈夫。耐水ポーチが充電器や化粧品などの小物をしっかり守ってくれますよ。

ファスナーにまでこだわった耐水素材

「TOFTPOUCH＋（プラス）」の生地は、防水性能に優れ、傷にも強いポリエステルPUコーティングを採用。

さらに、ファスナーテープからの水の侵入をブロックする止水ファスナーを採用しています。

これなら、うっかり水場に落としてしまったり、突然雨が降ってきたりしても安心です。

重量約55gでコンパクト

毎日使うものは軽くミニマルにしたいという思いで、無駄な要素を削ぎ落し、重量約55ｇの軽さを実現。

しかもコンパクトなサイズでありながら、収納力もしっかりあるんです。メインの広めの収納スペースとは別に、小さめのジッパー付き収納スペースも用意。メッシュ素材で中身も見えるので、鍵などの小さくて失くしやすいものの収納にめちゃくちゃ助かりますよ。

使いやすくて持ち運びやすい

「TOFTPOUCH＋（プラス）」は、マチがあることでより幅広い用途に使えるようになっています。

マウスやモバイルバッテリーなどのガジェット用品はもちろん、アメニティの収納など使い勝手の良さも魅力で、サイズは約110mm×110mm×60mmとコンパクトなので持ち運びも簡単です。 また、ファスナー部分を折り返すことで中身が一覧出来るので取り出しやすいのもうれしいポイント◎

出張や旅行に出かける時に持っておくとかなり助かると思いますよ。約180mm×110mm×60mmのLサイズもあるので、持っていく荷物の量に合わせて使い分けるのもアリかもしれませんね。

絶対に濡れてほしくないイヤホンやマウスなどのガジェットを入れるのに、かなりおすすめです。こだわり抜かれた耐水性能で収納力もアップした「TOFTPOUCH＋（プラス）」、これ買いですよ！

