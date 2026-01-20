【第8巻】 2月6日 発売予定 価格：792円

講談社は、武田スーパー氏によるマンガ「だれでも抱けるキミが好き」の第8巻を2月6日に発売する。価格は792円。

本作は童貞高校生のゴトウとセックス大好きなギャル・アガワさんとの関係が描かれる淫らな青春グラフィティ。第8巻の書影はキャミソールとホットパンツという薄着で、ストーリー進行を反映してか気だるげな表情のアガワとなっている。

俺は変わったんだーー！

夏祭りでの苦い思い出、そして犬飼先輩の目の前で

会長と公開セックスしてから俺は吹っ切れたんだ!!

会長も好き、アキトも好き、そしてもちろんアガワさんも。

そして夏休み明け、変わった俺を見て欲しくって

誘ったラブホで、アガワさんがふと漏らした一言。

その言葉に俺は俺の…俺のチ◯ポはーー!?

ギャルのセフレができた高校生の

淫らな青春グラフィティ！

【目次】

第67話 なんで挿れた!?

第68話 間違ってても

第69話 なんだよ これ

第70話 は?

第71話 お前 どうした?

第72話 かわいかったな

第73話 痛くない?

第74話 そうじゃなくて

第75話 忘れて

第76話 ダメだゴトーは