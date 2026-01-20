表紙は薄着で気だるげなアガワさん！「だれでも抱けるキミが好き」第8巻は2月6日発売
【第8巻】 2月6日 発売予定 価格：792円俺は変わったんだーー！
夏祭りでの苦い思い出、そして犬飼先輩の目の前で
【目次】
講談社は、武田スーパー氏によるマンガ「だれでも抱けるキミが好き」の第8巻を2月6日に発売する。価格は792円。
本作は童貞高校生のゴトウとセックス大好きなギャル・アガワさんとの関係が描かれる淫らな青春グラフィティ。第8巻の書影はキャミソールとホットパンツという薄着で、ストーリー進行を反映してか気だるげな表情のアガワとなっている。
会長と公開セックスしてから俺は吹っ切れたんだ!!
会長も好き、アキトも好き、そしてもちろんアガワさんも。
そして夏休み明け、変わった俺を見て欲しくって
誘ったラブホで、アガワさんがふと漏らした一言。
その言葉に俺は俺の…俺のチ◯ポはーー!?
ギャルのセフレができた高校生の
淫らな青春グラフィティ！
第67話 なんで挿れた!?
第68話 間違ってても
第69話 なんだよ これ
第70話 は?
第71話 お前 どうした?
第72話 かわいかったな
第73話 痛くない?
第74話 そうじゃなくて
第75話 忘れて
第76話 ダメだゴトーは