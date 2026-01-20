この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

高須幹弥氏「物価高対策は余計インフレになる」は本当か？“積極財政”への誤解を指摘

美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「私が高市政権の経済政策を支持する理由」と題した動画を公開。一部で批判される「責任ある積極財政」について、物価高対策の観点から自身の見解を表明した。



動画で高須氏は、高市氏が掲げる減税や給付金などの物価高対策に対し、「余計インフレになる」「円の価値を低下させるだけ」といった批判があることを紹介。これらの施策が国債発行を伴うため、通貨供給量が増えてインフレを加速させるというロジックである。高須氏はこの点を認めつつも、それはあくまで短期的な視点だと指摘する。



高須氏が支持する最大の理由は、その先にある長期的な経済成長戦略である。同氏は、現在の日本のインフレが、需要増による「デマンドプル型」ではなく、人手不足や輸入物価の高騰に起因する「コストプッシュ型」「サプライロス型」であると分析。高市氏の政策の本質は、一時的な物価対策の後に「供給力を強化する」ことにあると解説した。具体的には、エネルギーや食料の安全保障、半導体などの国内技術への投資を通じて輸入依存から脱却し、根本的な物価安定を目指すものだと説明。「ハイリスク・ハイリターン」な政策としながらも、日本の経済成長には不可欠だと主張した。



最後に高須氏は、この政策は国民や企業、政府が一体となって経済を活性化させる必要があるとし、「みんなで頑張らないといけない」と強調。短期的な批判に惑わされず、長期的な視点で政策を見る必要性を訴え、動画を締めくくった。