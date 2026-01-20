FIFAランクより正確とも 「Eloレーティング」では日本は16位 モロッコ、イタリア、ベルギーよりも上
最新のFIFAランキングが発表され、日本は19位となった。依然としてアジア最上位ではあるが、前回より順位を1つ落とす結果となった。
FIFAランキングとは別に、代表チームの強さを測る「World Football Elo Ratings」という指標がある。チェスのプレイヤーでもあった物理学者アルパド・エムリック・イロ氏が考案した計算式をフットボールに当てはめたもので、相対評価によって実力を表すために使用される。国際チェス連盟はEloレーティングを公式に採用しているが、フットボールにおいても一部のメディアやアナリストはこちらの方が正確であると評価しているようだ。
World Football Elo Ratingsによる上位20位は以下の通り。
1：スペイン（2171P）
2：アルゼンチン（2113P）
3：フランス（2063P）
4：イングランド（2042P）
5：コロンビア（1998P）
6：ブラジル（1979P）
7：ポルトガル（1976P）
8：オランダ（1959P）
9：クロアチア（1933P）
9：エクアドル（1933P）
11：ノルウェー（1922P）
12：ドイツ（1910P）
13：スイス（1897P）
14：ウルグアイ（1890P）
15：トルコ（1880P）
16：日本（1879P）
17：セネガル（1869P）
18：デンマーク（1864P）
19：イタリア（1859P）
20：ベルギー（1849P）