¥í¥Ã¥Æ¡Ö¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¡×¸ø¼°X¤¬¼Õºá¡ÖÇÛÎ¸¤ò·ç¤¤¤¿ÆâÍÆ¡×¡¡3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ç¼«ºî¤·¤¿¡Ö¹Ê¤ê¸ý¡×¤òÅê¹Æ¢ªÈãÈ½Áê¼¡¤°
¥í¥Ã¥Æ¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥í¥Ã¥Æ ¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¡Ê@lotte_coolish¡Ë¤Ï1·î19Æü¡¢²áµî¤ÎÅê¹ÆÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥Ã¥Æ¡Ö¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¡×¸ø¼°X¤¬¤ªÏÍ¤Ó¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡Ë
Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï15Æü¡¢¡Ö3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ç¡Ø¹Ê¤ê¸ý¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢°û¤à¥¢¥¤¥¹¡Ö¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¡×¤Î°û¤ß¸ý¤Ë¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ç¼«ºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¹Ê¤ê¸ý¤òÁõÃå¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¼ÂºÝ¤Ë¹Ê¤ê¸ý¤«¤é¥¢¥¤¥¹¤ò½Ð¤·¡¢¥¤¥Á¥´¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿©ÉÊ¤Ë3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö´í¸±¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¥Þ¥Í¤·¤¿¿Í¤¬¿©ÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÈ¿±þ¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï19ÆüÍ¼Êý¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¤·¡Ö1·î15Æü¤Î3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤«¤é¿©¤Î°ÂÁ´À¤ä±ÒÀ¸ÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤´ÉÔ°Â¤ä¤´·üÇ°¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡ÖÅö³ºÅê¹Æ¤Ï¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼À½ºîÊª¤ò¿©ÉÊ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê°ÂÁ´¡¦±ÒÀ¸ÌÌ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò·ç¤¤¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¤³¤ì¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢ºï½ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö³ºÅê¹Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÉÔ°Â¤ä¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò¤Ïº£¸å¹Ô¤¦È¯¿®¤ÎÆâÍÆ¤Ë°ìÁØ¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¡¢Àµ³Î¤ÊÉ½¸½¤È¿µ½Å¤Ê³ÎÇ§¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£