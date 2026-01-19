この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

仕掛けているのはどんな会社？「実は日本の会社ではない」

「都会のふるさと納税はオワコン」税収が流出する大都市の苦悩と地方のしたたかな戦略

知っておきたい、電通が3期連続「大赤字」の真相。国内事業は好調なのに、なぜ決算はボロボロなのか？

チャンネル情報

元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！ 略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。