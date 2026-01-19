「実は日本の会社ではない」急増するオレンジ自販機の裏側と、設置するだけで儲かるカラクリ
元テレビ局員の経歴を持つ下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で、「1日400杯バカ売れ。急増する『オレンジ自販機』がボロ儲けできる理由」と題した動画を公開。駅や商業施設で急速に設置数を増やす生搾りオレンジジュース自動販売機の裏側に迫った。
近年、オレンジが丸ごと機械の中に見える自動販売機を目にする機会が増えている。これは、生のオレンジをその場で搾ってジュースを提供するもので、下矢氏によると多い場所では「1日に400杯売れる」ほどの人気を博しているという。このブームの裏には、消費者と設置者の双方にメリットをもたらす「よくできた仕組み」が存在すると同氏は解説する。
まず、消費者側の成功要因として、下矢氏は3つの点を挙げる。1つ目は「高品質でお手頃な価格」。添加物や砂糖が加えられていない搾りたての美味しさが、350円〜500円という価格で楽しめる。2つ目は「スピード」。注文から約40秒で提供されるため、忙しい駅の利用者などにも受け入れられやすい。そして3つ目が「エンターテインメント性」であり、オレンジが搾られる過程が見えることが、購入体験の価値を高めているという。
一方、自販機を設置する施設側にも大きなメリットがある。下矢氏によれば、運営会社が補充やメンテナンス、清掃まで全て行うため、施設側は「場所と電気代を提供するだけで良い」。さらに、珍しい自販機は施設内の賑わい創出にも繋がる。加えて、一般的な飲料自販機より単価が高いため、施設側が得られる手数料も多くなる仕組みだ。
このビジネスが成立する背景には、コスト削減の工夫もある。人件費や家賃がかからない点に加え、見た目などの問題で市場に出回らない「規格外のオレンジ」を安く仕入れることで、原価を抑えている。これはフードロス削減にも繋がり、SDGsの観点からもPRしやすいという。下矢氏は、このビジネスを手掛ける主要な企業がシンガポールやイギリスの海外企業であることにも触れ、「増えるべくして増えている」と、その巧みなビジネスモデルを高く評価した。
