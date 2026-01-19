Ž¢¹â»Ô¼«Ì±Ž£¤ÈÁÈ¤à¤è¤ê¤è¤Ã¤Ý¤É¥Þ¥·¡ÄÎ©·û¤ËÅÒ¤±¤¿Ž¢ÃÓÅÄÂçºî¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÏ²Á³Ø²ñŽ£¤È¸øÌÀÅÞ¤Î»×ÏÇ
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï13Æü¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤«¤é¤¿¤Ã¤¿2Æü¤Ç¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£9ÆüÌë¤ËÆÉÇä¿·Ê¹¤ÎÅÅ»ÒÈÇ¤Ç¡Ö¹â»Ô¼óÁê¹ñ²ñËÁÆ¬²ò»¶¤ò¸¡Æ¤¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢°ìµ¤¤ËÀ¯¶É¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ170¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë½°±¡µÄ°÷¤òÍÊ¤¹¤ë2ÅÞ¤Î¹çÎ®¤Ç¤¢¤ë¡£
²ò»¶ÊóÆ»¤«¤é¤Ç¤â¤ï¤º¤«4Æü¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤È¤¤¤¦ÅÞÌ¾¤È¡¢ÅÞ¼ó¤ÏÌîÅÄ²ÂÉ§Î©·ûÌ±¼çÅÞÂåÉ½¤ÈÀÆÆ£Å´É×¸øÌÀÅÞÂåÉ½¤ÎÆó¿ÍÂåÉ½¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆó¤Ä¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
´ðËÜÀ¯ºö¤â¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê³°¸ò¡¦ËÉ±ÒÀ¯ºö¤ä·ûË¡²þÀµÏÀµÄ¤Î¿¼²½¡¢»ýÂ³Åª·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ø¤ÎÀ¯ºöÅ¾´¹Åù¡¹¡¢Ãê¾ÝÅª¤ÊÉ½¸½¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÍ¿ÌîÅÞ¤È¤·¤ÆÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¿Î¾ÅÞ¤À¤±¤Ë¡¢Áªµó¤òÁ°¤Ë°Õ¸«¤Î°ã¤¤¤¬É½ÌÌ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
À¯ºö¤òÄ´À°¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤¿·ë²Ì¤À¤¬¡¢¡ÖÁªµó¸ß½õ²ñ¡×¡ÖÀ¯ºö¤òÏÆ¤ËÃÖ¤¤¤¿Ìî¹ç¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£¡Ö¤â¤¦Ê¸¶ç¤ò¤¤¤¦»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¤è¤Í¡×
¡ÖÀÛÂ®¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤Ï´Å¤ó¤¸¤Æ¼õ¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤â¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î´ñ½±¹¶·â¤Î¤»¤¤¤À¡£¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢µìÅý°ì¶µ²ñÌäÂê¤Ê¤É¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤ëÁ°¤ËÁªµó¤Ç¤´¤Þ¤«¤½¤¦¤È¤«¡¢ÌîÅÞÂ¦¤ÎÁªµó½àÈ÷¤¬À°¤ï¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤Ë»ý¤Á¹þ¤â¤¦¤È¤¤¤¦Êý¤¬¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÁªµóÌÜÅö¤Æ¤ÎÅÞÍøÅÞÎ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
Î©·ûÆâ¤Ç¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ëµÄ°÷¤ÏÅÜ¤ê¤È¤â¸À¤¤Ìõ¤È¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¸ýÄ´¤Ç¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÈÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¿¼¤á¤ë¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¿·ÅÞ¤È¸À¤ï¤ì¶Ã¤¤¤¿¡£¸¶È¯À¯ºö¤ä°ÂÊÝË¡À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤È°Â½»½ß´´»öÄ¹¤¬ÆÈÃÇ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬ÅÞÆâ¤Ë¤ÏÉÔËþ¤â¤¢¤ë¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤âÅ£¤ò»É¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤¦Ê¸¶ç¤ò¤¤¤¦»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¤è¤Í¡×
µîÇ¯¤Î10·î¤«¤é¡¢Î©·û¤ÏÃæÆ»Ï©Àþ¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë¸øÌÀÅÞ¤ÈÀÜ¶á¤ò¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ©·û¤Î´´Éô¤â°ìµ¤¤Ë¿·ÅÞ¤Þ¤ÇÏÃ¤¬¿Ê¤à¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£
¼Â¤Ï¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¿·ÅÞ¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ýÊìÂÎ¤Ç¤¢¤ëÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¢£Á°¤Î¤á¤ê¤À¤Ã¤¿ÁÏ²Á³Ø²ñ
1·î14Æü¡¢Åìµþ¿®Ç»Ä®¤ÎÁÏ²Á³Ø²ñËÜÉô¤Ë¡ÖÊýÌÌÄ¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁ´¹ñ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯ÀÕÇ¤¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¶ÅÄÌ²ñÄ¹¤ÈÃ«Àî²Â¼ù¼çÇ¤Éû²ñÄ¹¤é³Ø²ñ¼óÇ¾Éô¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿²ñµÄ¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î²ò»¶Êý¿Ë¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¸å¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤Î´Ö¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¿·ÅÞ·ëÀ®¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÏ²Á³Ø²ñ¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ½ªÊý¿Ë¤ò·èÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
Î©·û¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢Åö½é¡¢ÈæÎãÂåÉ½Áªµó¤ËÎ¾ÅÞ¤ÎÅý°ìÌ¾Êí¤òºîÀ®¤·¤ÆÎ×¤à´Ë¤ä¤«¤Ê°Æ¤«¤é½°µÄ±¡¤À¤±¤Î¿·ÅÞ¤ò¤Ä¤¯¤ë°Æ¤Ê¤É¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤¤¤º¤ì¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´ÃËÂåÉ½¤Î¹Åç3¶è¤Ê¤É¸øÌÀ¸½¿¦¤¬¤¤¤ë4Áªµó¶è¤ËÎ©·û¤¬¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¾®Áªµó¶è¤«¤é¸øÌÀÅÞ¤ÏÅ±Âà¤·¡¢Áªµó¶è¤ÎÎ©·û¤Î¸õÊä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç¸¶ÅÄ²ñÄ¹¤é¤Ï¡¢Î©·û¤È¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¡¢¾®Áªµó¶è¤«¤é¤ÎÁ´ÌÌÅ±Âà¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ°Ý¿·¤È·ã¤·¤¤ÁªµóÀï¤òÅ¸³«¤·¤ÆÇÔ¤ì¤Æ¤¤¿Âçºå¥Ö¥í¥Ã¥¯¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢°Ý¿·¤È¾¡Éé¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÛÏÀ¤â½Ð¤¿¤È¸À¤¦¤¬¡¢·ë¶É¡¢Á´°÷°ìÃ×¤Ç¡Ö¿·ÅÞ¡×¤Ø¤Î¹çÎ®¤È¾®Áªµó¶è¤«¤é¤ÎÁ´ÌÌÅ±Âà¤ÎÊý¿Ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÏÍâ15Æü¡¢¾®Áªµó¶è¤«¤é´°Á´¤ËÅ±Âà¤·¡¢Î©·û¤È¹çÎ®¤·¤Æ¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎ©·û¤È¹ç°Õ¤·¡¢¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Î·ëÀ®¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
½°µÄ±¡¤Ç170¿Íµ¬ÌÏ¤Î¿·ÅÞ¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢1994Ç¯12·î¤ËÅö»þ¤Î¿·À¸ÅÞ¡¢¸øÌÀÅÞ¡¢Ì±¼ÒÅÞ¡¢ÆüËÜ¿·ÅÞ¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¤Æ½°±¡µÄ°÷178¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡Ö¿·¿ÊÅÞ¡×°ÊÍè¡¢32Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢2·î¤ËÇ÷¤ë½°±¡Áª¤Î¾ðÀª¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£³Ø²ñ°÷¤ÏÈÄ¶´¤ß¡Ä³Ø²ñ´´Éô¡Ö¿·ÅÞ¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¡×
¼«Ì±ÅÞ¤È·èÊÌ¤¹¤ë¤³¤ÎÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÊý¿Ë¤Ï¡¢µîÇ¯10·î¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬È¯Â¤·¤¿º¢¤«¤é¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂÀÅÄ¾¼¹¨¸µÂåÉ½¤é¼«¸øÏ¢Î©¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¸µµÄ°÷¤é¤Ï¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤ÆÅÞÆâ¤ÎÀâÆÀ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤âÁÏ²Á³Ø²ñÃæ¿õ¤«¤é¤Î¶¯¤¤°Õ¸þ¤ÇºÇ½ªÅª¤ËÏ¢Î©Î¥Ã¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Áªµó±¿Æ°¤ò»Ù¤¨¤ë³Ø²ñ°÷¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶â´Ø·¸µÄ°÷¤òÁªµó¤Ç¿äÁ¦¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤¸¤¿¤¤¤¬ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¡¢Áªµó±¿Æ°¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÏÉÔËþ¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢²Æì¤Î¤Ò¤á¤æ¤ê¤ÎÅã¤ÎÅ¸¼¨¤òÈãÈ½¤·¤¿À¾ÅÄ¾»»Ê»²±¡µÄ°÷¤ÎÌäÂêÈ¯¸À¤ä¤½¤ÎÀ¾ÅÄµÄ°÷¤¬ÁíºÛÁª¤Ç»Ù»ý¤·¤¿¹â»Ô»á¤Î¥¿¥«ÇÉÅª¤ÊÀ¯¼£»ÑÀª¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÏÊ¿ÏÂ¤ÈÊ¡»ã¤¬´ÇÈÄ¤Ç¤¹¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¥¿¥«ÇÉÅª¤Ê¸ÀÆ°¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î³Ø²ñ°÷¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤³¤ì¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤È¤à¤·¤í´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÂçÈ¾¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È¾å¼ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Î©·û¤ÈÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î³Ø²ñ°÷¤ÏÈÄ¶´¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÁÈ¿¥¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¿·ÅÞ¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¸Å»²¤Î³Ø²ñ´´Éô¤Ï¡¢¤½¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£É®¼Ô¤Ïº£²ó¤ÎÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î·èÄê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Îµá¿´ÎÏ¤ÎÄã²¼¤òËÉ¤®¤¿¤¤°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾ï¾¡´ØÀ¾¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÄøÁªµó¤Ç¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿Âçºå¤Ç¤â¾®Áªµó¶è¤Ç¤Ï°Ý¿·¤Ë´°ÇÔ¤·¤¿¡£³Ø²ñ°÷¤Î¹âÎð²½¤ä¼ã¤¤³Ø²ñ°÷¤ÎÌµÅÞÇÉÁØ²½¤â¿Ê¤ß¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤Ç¤ÎÆÀÉ¼¤â¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤ËÃÓÅÄÂçºîÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤¬»àµî¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ëµá¿´ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¡£³Ø²ñ°÷¤ËÉÔËþ¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¿·¤¿¤ÊÅÞ¤Ç»ÅÀÚ¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£¿·¿ÊÅÞ¤Î¥È¥é¥¦¥Þ
¤â¤Á¤í¤óÅÞ¤ÎÂ¦¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É³ä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿·¿ÊÅÞ¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
1994Ç¯¡¢À¯¸¢¸òÂå²ÄÇ½¤ÊÆóÂçÀ¯ÅÞÀ©¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¾®Âô°ìÏº»á¤¬¼çÆ³¤·¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¿·¿ÊÅÞ¤Ë¤Ï¸øÌÀÅÞ¤âÆüËÜ¿·ÅÞ¤ä¿·À¸ÅÞ¤È¤È¤â¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£ÀÆÆ£ÂåÉ½¤âÎ©·û¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤â·ëÀ®Åö½é¤«¤é¿·¿ÊÅÞ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢95Ç¯¤ÎÈ¯ÂÄ¾¸å¤Î»²±¡Áª¤Ç¤ÏÈæÎã¤ÎÆÀÉ¼¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ò¾å²ó¤ëÌö¿Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢À¯¸¢¸òÂå¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®ÁªµóÀ©Æ³Æþ¸å½é¤á¤Æ¤Î96Ç¯½°±¡Áª¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ËÇÔËÌ¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¾®Âô»á¤ÎÀ¯¼£¼êË¡¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤äÀ¯¼£Ï©Àþ¤ÎÂÐÎ©¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ1Ç¯¸å¤Ë²òÅÞ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿·¿ÊÅÞ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½¡¶µË¡¿ÍË¡¤Î²þÀµÌäÂê¤äÃÓÅÄÂçºîÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Î¾Ú¿Í´ÌäÍ×µá¤Ê¤É¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¼¹Ù¹¤Ë³Ø²ñ¹¶·â¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿·¿ÊÅÞ²òÅÞ¸å¤Ë¤Ï¡¢¿·ÅÞÊ¿ÏÂ¤ò·Ð¤Æ¸øÌÀÅÞ¤òÉü³è¤µ¤»¡¢¤½¤Î¸å¾®Þ¼Æâ³Õ¤Î»þÂå¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ËÆ°¤¯¡£
Åö»þ´±Ë¼Ä¹´±¤È¤·¤Æ¾®Þ¼·Ã»°Æâ³Õ¤ò»Ù¤¨¤¿ÌîÃæ¹Ì³»á¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ·ã¤·¤¯ÂÐÎ©¤·¤¿¼«Í³ÅÞ¤Î¾®ÂôÅÞ¼ó¤Ë¡Ö¤Ò¤ìÉú¤·¤Æ¡×¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ë°ú¤Æþ¤ì¡¢Â³¤¤¤Æ¸øÌÀÅÞ¤òÏ¢Î©¤Ë²Ã¤¨¤¿¡£
¢£Ãæ´ÖÀ¯ÅÞ¤ÎÀ¸Â¸ÀïÎ¬
ÌîÃæ»á¤Ï¸å¤Ë¡ÖÌîÅÞ¤À¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£´Ö¤Ë1ËçºÂÉÛÃÄ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¾®Âô¤µ¤ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹Ç¯¼«Ì±ÅÞ¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·¿ÊÅÞ¤Î¼ºÇÔ¤«¤éÃæ´ÖÀ¯ÅÞ¤ËÌá¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞÂ¦¤â¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÅ¸Ë¾¤¬ÉÁ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¶¯¸Ç¤Ê»Ù»ýÁÈ¿¥¤ò¸Ø¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãæ´ÖÀ¯ÅÞ¤È¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤Þ¤·¤ÆÂçÀ¯ÅÞ¤ËÍÍø¤Ê¾®Áªµó¶è¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸øÌÀÅÞÃ±ÆÈ¤Ç¤Ï¾¡¤Á»Ä¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¡£Í¿ÅÞ¤È¤Ê¤ì¤Ð¼«Ì±ÅÞ»Ù»ý¤Î´ë¶ÈÃÄÂÎ¤ÎÉ¼¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Áªµó¶¨ÎÏ¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï26Ç¯´Ö¡¢À¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î´Ö¡¢À¯ºö¾å¤Î°ã¤¤¤ä·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÂÐÎ©¤âÉ½ÌÌ²½¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁªµó¶¨ÎÏ¤Î¸ß¤¤¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÂç¤¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Î¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤·¤«¡¢¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡¡¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡¡²¼ÂÌ¤ÎÀã¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î²¼ÂÌ¤ÎÀã¤¬¡¢µîÇ¯¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÃÂÀ¸¤È¶¦¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤ËÎ¥¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¢£³Ø²ñ°÷¤¬Êú¤¨¤¿Ì·½â
µîÇ¯¤Î10·î20Æü¡¢¹â»Ô¼óÁêÃÂÀ¸¤ÎÁ°Ìë¤ËÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÌîÃæ¹Ì³ÀèÀ¸À¸ÃÂ100Ç¯¤Î½¸¤¤¡×¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¢¤ëÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î¸µ´´Éô¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Û¤É¼«Ì±ÅÞ¤¬¥¿¥«ÇÉÅª¡¢¶¯¹Ô±¦ÇÉÅª¤ÊµÄ°÷¤¬Áý¤¨¤¿»ö¤¬À¯¸¢Î¥Ã¦¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÌîÃæ»á¤¬¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¹©ºî¤ò¿Ê¤á¤¿º¢¤òÃÎ¤ë¤³¤Î´´Éô¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÏÌîÃæ¤µ¤ó¤ä¸Å²ìÀ¿¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÀïÁè¤ËÈ¿ÂÐ¤·Ê¿ÏÂ¤ò½Å»ë¤¹¤ëµÄ°÷¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤¦¤È¤¦¥¿¥«ÇÉ¤Î¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¼«Ì±ÅÞ¤¬±¦·¹²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÁªµó¤ò¸½¾ì¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¿³Ø²ñ°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤äÊ¿ÏÂ¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤à¤·¤íÀ¯¸¢Î¥Ã¦¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä¹Ç¯Í¿ÅÞ¤Î²¸·Ã¤âµý¼õ¤·¤Æ¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤À¤¬¡¢¸½¾ì¤ÇÁªµó¤òÀï¤¦³Ø²ñ°÷¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢Âç½°¤È¤È¤â¤ËÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¤È¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤È¤ÎÌ·½â¤ËÉÔËþ¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¢£Î©·ûµÄ°÷¤Îµ¿¿´°Åµ´
¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â26Ç¯´Ö¤âÁªµó¶è¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËµÞ¤Ë¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Áê¼ê¸õÊä¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢µ¿Ìä¤ò»ý¤ÄÎ©·û¤ÎµÄ°÷¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ï¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿É¼¤¬³Î¼Â¤Ë¸º¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤Á¤é¤Ë¤½¤Ã¤¯¤êÍè¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¾®Áªµó¶è¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÈæÎã¤À¤±¤ËÎÏ¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ïº¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢ÈæÎã¸õÊä¤Î¾å°Ì¤Ë¸øÌÀ½Ð¿È¼Ô¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¿·ÅÞ¤ÎÉ¼¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¿´ÇÛ¤À¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·ÅÞ·ëÀ®¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ç¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤¬¶¥¤¤¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÁ°²ó¤Î½°±¡Áª¤ÎÆÀÉ¼¾õ¶·¤ò¤â¤È¤Ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡Ö²¾¤ËÈæÎã¤Î¸øÌÀÉ¼¤¬¼«Ì±¸õÊä¤«¤éÎ©·û¸õÊä¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤ÏÁ°²ó¼«Ì±ÅÞ¤¬¾¡Íø¤·¤¿132¤ÎÁªµó¶è¤Î¤¦¤Á¡¢72Áªµó¶è¤Ç¼«Ì±¤¬ÇÔËÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»î»»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Ä«Æü¿·Ê¹¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¡ÖÈæÎã¤Î¸øÌÀÅÞÉ¼¤Î5³ä¤¬Î©·û¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤È¼«Ì±¤¬89µÄÀÊ¡¢ÃæÆ»²þ³×¤Ï149µÄÀÊ¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë·×»»·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¢£À¯³¦ºÆÊÔ¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê
¸ÄÊÌ¤ÎÁªµó¶è¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ö¾ð¤¬°Û¤Ê¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Î¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¡¢¿·ÅÞ¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤«¤Ê¤ÉÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÉ¼¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÆ°¤¯¤«¤Ï¡¢Áªµó·ë²Ì¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
Áªµó·ë²Ì¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢Î©·û¤È¸øÌÀ¤Î¹çÎ®¤Ë¤è¤ë¿·ÅÞ·ëÀ®¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÂç¤¤¤¡£Å¸³«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿·¤¿¤ÊÀ¯³¦ºÆÊÔ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
É®¼Ô¤Ï¡ØÊÉ¤ò²õ¤·¤¿ÃË¡¡1993Ç¯¤Î¾®Âô°ìÏº¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ç¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÎÊÉÊø²õ¤È¤¤¤¦À¤³¦»ËÅª¤Ê·ãÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾®Âô°ìÏº»á¤ä»ÔÀîÍº°ì»á¤é¸øÌÀÅÞ´´Éô¤é¤¬¡¢·ã¤·¤¤Ç®ÎÌ¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤Æ¿·ÅÞ¤Ê¤É¤Ç´ûÀ®¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢½é¤á¤ÆÀ¯¸¢¸òÂå¤ò¼Â¸½¤·¤¿Ç®¤¤°ìÇ¯¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¡Ö°ìÀ£Àè¤Ï°Ç¡×¤È¤â¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼À¯¶É¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿·ã¤·¤¤¸¢ÎÏÆ®Áè¤Î±²¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¼ã¼êµÄ°÷¤À¤Ã¤¿ÌîÅÄ»á¤äÀÆÆ£»á¤â¡¢¹â»Ô»á¤âÀÐÇËÌÐ»á¤â¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤Ï¡¢²þ³×¤äÍýÇ°¤Î¼Â¸½¤È¤¤¤¦¤¤ì¤¤¤´¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢À¯¼£²È¸Ä¿Í¤âÀ¯ÅÞ¤âÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¸Â¸ËÜÇ½¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÃæ´ÖÀ¯ÅÞ¤À¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ¤äÌ±¼ÒÅÞ¤Ï¡¢ÂçÀ¯ÅÞ¤È¹çÎ®¤¹¤ë¤«¡¢½¸¤Þ¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀªÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤·¤«À¸¤»Ä¤ëÆ»¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤È¤ÏÀ¤ÏÀ¤Î¶õµ¤¤â¼Ò²ñ¾ðÀª¤âÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜ¤À¤¬¡¢º®Íð¤È¶¸Áû¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤ÇÀ¸¤»Ä¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ò»¶¤ò¤·¤«¤±¤¿¼«Ì±¡¢°Ý¿·¤â¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÌîÅÞ¤â¡¢¼¡Âè¤ËÇ®ÎÌ¤ò¤â¤Á¤Ï¤¸¤á¤¿¡£¤³¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÆ°¤¤¬¡¢À¯¼£¤ËÂç¤¤ÊÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢¤½¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ï³Î¤«¤Ê¤è¤¦¤À¡£
----------
¾ëËÜ ¾¡¡Ê¤·¤í¤â¤È¡¦¤Þ¤µ¤ë¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¸µNHK²òÀâ°Ñ°÷
1957Ç¯·§ËÜ¸©À¸¤Þ¤ì¡£°ì¶¶Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢1982Ç¯¤ËNHKÆþ¶É¡£Ê¡²¬ÊüÁ÷¶É¤ò·Ð¤ÆÅìµþÅ¾¶Ð¸å¤Ï¡¢ÊóÆ»¶ÉÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤È¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¡¦·ÐÀ¤²ñ¡¢Ì±¼çÅÞ¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£2004Ç¯¤«¤éÀ¯¼£Ã´Åö¤Î²òÀâ°Ñ°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÆüÍËÆ¤ÏÀ¡×¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£2018Ç¯¤ËÂà¶É¤·¡¢ÆüËÜ¹ñºÝÊüÁ÷ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ2022Ç¯6·î¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÊÉ¤ò²õ¤·¤¿ÃË 1993Ç¯¤Î¾®Âô°ìÏº¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¸µNHK²òÀâ°Ñ°÷ ¾ëËÜ ¾¡¡Ë