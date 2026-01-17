集中力が続かない・疲れを感じることが増えた…。大人世代の「仕事のしんどさ」との向き合い方
最近、集中力が続かない、以前より仕事で疲れを感じることが増えた…。そんな変化を感じていませんか。大人世代になると、同じ仕事内容でも体や脳の使い方に変化が生まれ、仕事の“しんどさ”を感じやすくなることがあります。これは決して能力の低下ではなく、回復力や情報処理のリズムが変化しているサイン。そこで今回は、年齢とともに変わる働き方のリアルと、無理なく仕事と付き合っていくための考え方を解説します。
体力だけでなく“回復力”が変わってくる
若い頃は多少無理をしても、睡眠や休日でリセットしやすい回復力があったはず。でも、年齢を重ねると疲労の抜け方がゆるやかになり、同じ働き方を続けていると蓄積疲労が残りやすくなります。さらに、女性ホルモンのゆらぎや自律神経の影響で、集中力や気分の安定にも差が出やすくなることがあります。
情報量とスピードに“体が追いつきにくくなる”ことも
現代の職場は、メール・チャット・会議・マルチタスクなど、処理すべき情報量が年々増えています。脳の切り替え負荷が高い状態が続くと、思考疲労が蓄積しやすくなり、「前より疲れる」「頭が回らない」と感じる原因に。これは年齢特有の自然な変化であり、能力不足ではありません。
“働き方を微調整する”ことが長く続けるコツ
無理に若い頃と同じペースを維持しようとすると、疲労や不調が表に出やすくなります。集中できる時間帯を意識する、休憩の質を上げる、業務の優先順位を整理するなど、小さな工夫で仕事の安定感をキープしましょう。やみくもに頑張るよりも「ペースを整えながら長く続ける」視点が、これからの働き方には欠かせません。
仕事がしんどく感じるのは、体と環境のバランスが変わってきたサイン。その時は働き方を少し見直すだけで、負担は確実に軽くなります。これから先も無理なく働き続けるために、体の変化に合わせたペース調整を意識してみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：中村チエ（薬剤師）＞※画像は生成AIで制作しています
