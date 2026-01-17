主演ドラマがスタートした篠原涼子さん（52）に、安藤咲良キャスターが話を伺いました。実は、幼少期に子役をしていた安藤キャスター。今から22年前に篠原さんの娘役でドラマ共演しているんです。篠原さんは気づくのか、キャスターになった安藤さんがインタビューしました。

篠原さん主演ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（毎週日曜よる10時30分から放送）。その完成披露舞台挨拶が11日に行われ、安藤キャスターが現場へ。ドラマは、篠原さん演じる真面目な刑務官・冬木こずえが、移送されてきた殺人犯と一緒に脱獄を目指すサスペンス作品です。

■安藤キャスターが再会までをレポート

イベント終了後、インタビューの準備へ。

安藤：頭真っ白になりそう。携帯にいっぱい（メモが）書いてある。あぁヤバイヤバイヤバイ。

私と篠原さんが共演したのは2004年放送のドラマ『アットホーム・ダッド』。篠原さんの娘役だった私は当時6歳でした。また一緒に仕事ができるようにと思い続けてきた念願の再会です。いよいよインタビューがスタート。すると…。

安藤：『Oha!4 NEWS LIVE』の安藤と申します。よろしくお願いします。

篠原：よろしくお願いします。

安藤：いよいよドラマがスタートとなりましたが、今のお気持ちいかが……

篠原：あれ、ちょっと待って…、えええええええ！！！！！ うそ！……。いやーーーーん、泣いちゃう、ちょっとちょっと！ あ゛〜！

なんと、およそ10秒で気づいてくださったんです！

篠原：おっきくなったね！！！

安藤：安藤咲良です。改めまして…。22年前、6歳のときとかで…。

篠原：やだあ、ほんとだよね。

安藤：なんで分かってくださったんですか？

篠原：顔の面影が…。

安藤：一応、こちらをご用意していて…。（当時の写真を出す）

篠原：やーーん、かわいいんです。変わらない！ かわいいまま。

安藤：篠原さんこそ全く変わってないです。

篠原：なんでこんな敬語とかしゃべってるの（笑）

22年ぶりの再会。覚えてくださっていて本当にうれしかったです。

■仕切り直して… キャスターとして今回のドラマについて質問

安藤：役作りのために何かされたことなどはありますか？

篠原：姿勢！ 姿勢をすごく気にするようになりました。まっすぐの姿勢にするっていう。だから姿勢がすごく整いやすくなったなっていう。それに対して体内も改善するのね。ま、ちょっとこの年になるとね、健康の話になっちゃってごめんね。若いのにね、ごめんごめん。昔はねこういうのじゃなかったね〜。どうやって真面目で規律正しい女性が変わってしまうのか。その過程が面白く描かれているドラマだなと。

私の憧れでもある篠原さんに最後、こんな質問もしてみました。

安藤：ずーっとこの業界で活躍し続ける秘けつを…。

篠原：秘けつ…。何よりもみなさんに届ける場所なので、自分が楽しんで、笑顔を大切に、キラキラしてるっていうことが一番いいんじゃないかなって思っています！

安藤：ありがとうございます。

篠原：（スタッフに向かって）あのーあんまり…。（安藤キャスターのことを）丁寧に扱ってくださいね、私の娘なので（笑）

（1月13日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）