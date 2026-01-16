タカノフルーツパーラーで堪能♡いちご尽くしのフルーツティアラが期間限定登場

果実の美味しさを知り尽くしたタカノフルーツパーラーから、いちご好きにはたまらない期間限定企画が登場。「タカノフルーツティアラ～いちごの贈り物～」は、カットフルーツ食べ放題とアフタヌーンティーが一度に楽しめる贅沢な内容です。甘酸っぱい旬の苺に包まれながら、心までとろけるようなひとときを過ごしてみませんか♡ご褒美時間にぴったりの注目メニューをご紹介します。

旬いちごを満喫するフルーツティアラ

価格：1人税込5,500円／6歳～12歳税込3,300円※6歳未満は無料

「タカノフルーツティアラ～いちごの贈り物～」では、カットフルーツ食べ放題とアフタヌーンティーセットを120分楽しめます。

苺は何度でもおかわり可能で、入荷状況によっては品種ごとの食べ比べもできるのが魅力。コーヒーまたは紅茶(HOT/ICE)はおかわり自由で、ゆったりとした時間を過ごせます。

アフタヌーンティーセットはお一人様おひとつまでの提供となります。

※写真はすべてイメージです。

提供期間：1月16日(金)～2月28日(土)

利用時間：120分

いちご尽くしのアフタヌーンティー

三段スタンドで提供されるアフタヌーンティーは、見た目も華やか。上段にはいちごのシュークリーム、中段にはチョコババロア、レアチーズサンドクッキー、苺ヨーグルト、アップルパイが並びます。

下段にはチキンとブロッコリーのリングパン、赤キャベツと苺のサラダと、甘いだけでなく食事系も充実。いちごの魅力をさまざまな味わいで楽しめる構成です。

平日限定のミニパフェもチェック

平日3:00pm以降限定で登場する「自家製マンゴーシャーベットのミニパフェ」も見逃せません。

店内製造のマンゴーシャーベットに、マンゴーオレンジソース、コアントローゼリー、ディプロマットクリームを重ねた一品で、トロピカルな香りと爽やかな甘さが広がります。

提供期間：1月16日(金)～2月27日(金)※平日限定

提供時間：3:00pmより

いちごの余韻に浸る特別な時間

旬のいちごを心ゆくまで楽しめる「タカノフルーツティアラ～いちごの贈り物～」は、日常を少し離れて贅沢気分に浸れる特別なひととき。

次回は「苺と柑橘～春、果実、香る～」が3月1日(日)からスタート予定で、予約は2月1日(日)11:00amより受付開始です。

季節ごとに変わる果実の魅力を、ぜひタカノフルーツパーラーで味わってみてください♪