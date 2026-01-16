¡ÚÂ®Êó¡ÛÂçºå¤Ç²«º½¤ò´ÑÂ¬¡¡Âçºå¤Ç1·î¤Î´ÑÂ¬¤Ï27Ç¯¤Ö¤ê
º£Æü1·î16Æü¡¢Âçºå¤Ç²«º½¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1·î¤Î²«º½¤Î´ÑÂ¬¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤Ï2021Ç¯°ÊÍè¤Î5Ç¯¤Ö¤ê¡¢Âçºå¤Ç¤Ï1999Ç¯°ÊÍè¤Î27Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£²«º½¤Ï¼Ö¤äÀöÂõÊª¤ËÉÕÃå¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Æü1·î16Æü¡¢ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¤Ç²«º½¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²«º½¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë½Õ(3¡Á5·î)¤ËÈôÍè¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢1·î¤Ë´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïµ©¤Ç¤¹¡£
¢¨²«º½¤ÎÌÜ»ë´ÑÂ¬¤Ï¡¢2024Ç¯3·î¤«¤éÂçºå¤ÈÅìµþ¤Î2ÃÏÅÀ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²«º½¤Ï±ø¤ì¤Î¤Û¤«¡¢·ò¹¯Èï³²¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²«º½¤Ï¤É¤³¤«¤é?¡¡±Æ¶Á¤Ï?
²«º½¤È¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦±üÃÏ¤Î¥¿¥¯¥é¥Þ¥«¥óº½Çù¤ä¥´¥Óº½Çù¤Ê¤É¤ÇÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿º½¤Ü¤³¤ê¤¬¡¢Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
²«º½¤Ï¡¢¾å¶õ¤Î¶¯¤¤É÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ø¤âÈô¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²«º½¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½Õ(3¡Á5·î)¤Ç¡¢»þ¤Ë¤Ï¡¢¶õ¤¬²«³ì¿§¤Ë±ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²«º½¤Ï½©¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¡¢²«º½¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë²ó¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅìÆüËÜ¤äËÌÆüËÜ¤Ê¤É¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç²«º½¤¬Èô¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²«º½¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¡¢±ó¤¯¤Î·Ê¿§¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤«¤¹¤àÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢²«º½¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¼Ö¤äÀöÂõÊª¤Ê¤É¤¬±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¾®·¿¹Ò¶õµ¡¤Î±¿¹Ò¤Ë±Æ¶Á¤¬¤Ç¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²«º½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²«º½¤¬ÂÎ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á
´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²«º½¤ÎÈôÍè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÆµÛ´ï¤ä½Û´Ä´ï¤Ë·¸¤ë¼À´µ¤Î¾É¾õ¤Î°²½¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ ²«º½¤ÎÈôÍè¤Ï¡¢ÌÜ¤äÉ¡¡¢ÈéÉæ¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤È¤Î´ØÏ¢¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¡¢·ëËì±ê¡¢É¡¿å¤ä¤¯¤·¤ã¤ß¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²«º½¤ÎÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¤Æü¤Û¤É¡¢¤½¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤¬È¯¾É¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ²«º½¤ÎÈôÍè¤È¡¢¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´ØÏ¢¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¤Èµ¤Æ»¤äÌÜ¡¢ÈéÉæ¾É¾õ¤Î°²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÓÃÂ©¤Ê¤É¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â²«º½¤ÎÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Û¤É³±¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ ²«º½¤ÎÈôÍè¤È½Û´Ä´ï¼À´µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ØÏ¢¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ²«º½¤ÎÈôÍè¤ÈµßµÞÈÂÁ÷¿ôÁý²Ã¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤Ç¤ÎÆþ±¡¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ç¤ÎÆþ±¡¡¢È¯¾É¤ÎÁý²Ã¤È¤Î´ØÏ¢¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤äÅüÇ¢ÉÂ¡¢ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂÅù¤Î´û±ýÎò¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢½Û´Ä´ï¼À´µ¤Ø¤Î±Æ¶Á¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£