¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¡ÖÃæ»Ø¡×Î©¤Æ¤µ¤»¤¿¥Õ¥©¡¼¥É½¾¶È°÷¡¢Ää¿¦½èÊ¬
¥Õ¥©¡¼¥É¤¬¡¢¼«¼Ò¹©¾ì¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ë¤ä¤¸¤òÈô¤Ð¤·¤¿½¾¶È°÷¤òÄä¿¦½èÊ¬¤È¤·¤¿¤È¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡ÊWSJ¡Ë¤Ê¤É¤¬14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÊó¤¸¤¿¡£
WSJ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥©¡¼¥ÉÂ¦¤Ïº£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤Î¸¶Â§¤Ë´ð¤Å¤¯·èÄê¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤ÎÃæ³ËÅª²ÁÃÍ¤Î°ì¤Ä¤Ï·É°Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÒÆâ»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃ¯¤Ç¤¢¤ì¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÆÇ§¤·¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï13Æü¡¢¥ß¥·¥¬¥ó½£¥Ç¥£¥¢¥Ü¡¼¥ó¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎF-150¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯À¸»º¹©¾ì¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¸½¾ì¤Î½¾¶È°÷¤«¤é¤ä¤¸¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î½¾¶È°÷¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¾®»ùÀ°¦¼Ô¤ÎÍÊ¸î¼Ô¤À¡×¤È¶«¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
Åö»þ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤ä¤¸¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿Êý¸þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ãæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤ëÉî¿«Åª¤Ê¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¡¢¸ý¤Ç¤â2²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Öfxxx you¡Ê¾Ã¤¨¼º¤»¤í¡Ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬±ÇÁü¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤Ø¤ÎÀºñ¼è»ö·ï¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ò½ä¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÂÐ±þ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ¤ÎÉ½¸½¤À¤È¤¹¤ë¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
Ää¿¦½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢À¸»º¥é¥¤¥ó¤Ç¶ÐÌ³¤¹¤ëT¡¦J¡¦¥µ¥Ö¥é¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¥µ¥Ö¥é¤µ¤ó¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¡ÊWP¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¤¯¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï¡¢Ää¿¦´ü´Ö¤ä½èÊ¬¤ÎÄøÅÙ¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
WSJ¤Ïº£²ó¤Î»öÎã¤ò¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¯¼£ÅªÉ½¸½¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇµöÍÆ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤ò²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤À¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ÊMS¡Ë¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥Ç¥Ý¤Ê¤É¤â¡¢¶ÐÌ³Ãæ¤ËÀ¯¼£Åª¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
Á´ÊÆ¼«Æ°¼ÖÏ«ÁÈ¡ÊUAW¡Ë¤ÏÄ¾¤Á¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¡£UAW¥Õ¥©¡¼¥ÉÃ´ÅöÉû°Ñ°÷Ä¹¤Î¥í¡¼¥é¡¦¥Ç¥£¥Ã¥«¡¼¥½¥ó»á¤Ï¡Ö¥µ¥Ö¥é»á¤ÏÉ½¸½¤Î¼«Í³¤ò¿®Êô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï²æ¡¹¤¬Á´ÌÌÅª¤Ë»Ù»ý¤¹¤ë¸¶Â§¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¸½¾ì¤ÇÁÈ¹ç°÷¤ÎÀ¼¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤Ï¡¢º£²ó¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥´¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡¦¥ß¡¼¡ÊGoFundMe¡Ë¡×¤Ç¡Ö¥µ¥Ö¥é¤Ï°¦¹ñ¼Ô¤À¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Î»Ù±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ï14Æü»þÅÀ¤Ç1Ëü4700¿ÍÍ¾¤ê¤¬»²²Ã¤·¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¶â³Û¤Ï32Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó5200Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£