¹â»ÔÁíÍý¤¬½°µÄ±¡²ò»¶¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÉÙ»³1¶è¤Î¸õÊä¼ÔÁª¹Í¤¬ÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ÎËö¡¢ÃËÀ2¿Í¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ß¡¢¤¢¤¹¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¸õÊä¼Ô¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸½ºß¡¢ÉÙ»³»ÔÏ¢½êÂ°¤Î¸©µÄ¤¬²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¶è¤ÎÁª¹Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½ºßµÍ¤á¤Î¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
Ê£¿ô¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤âÃÇ¤é¤ì¡Ä ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÉÙ»³»ÔÏ¢
ÉÙ»³1¶è¤Ï¼«Ì±ÅÞ¸½¿¦¤ÎÅÄÈªÍµÌÀµÄ°÷¤¬ÌµÃÇ¡¦²Í¶õ¤ÎÅÞ°÷ÅÐÏ¿ÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡¤ÎÁªµó¤Ç¸øÇ§¸õÊä¤È¤Ê¤ë»ÙÉôÄ¹¤ò³°¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤ÈÉÙ»³»ÔÏ¢¤ÏÅÞËÜÉô¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤ÆÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤òÀß¤±¡¢ÅÄÈªµÄ°÷¤È¤ÏÊÌ¤Î¸õÊä¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸õÊä¼Ô¤òÁª¤Ö»þ´Ö¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Í±Í½¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÞÅ¾Ä¾²¼¤Î²ò»¶¤Î°Õ¸þ¡£¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤Á´¹ñ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Ë¸øÇ§¸õÊä¤òÍè½µ·îÍËÆü¤Þ¤Ç¤Ë¿½ÀÁ¤¹¤ë¤è¤¦ÄÌÃÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Ãæ¡¢¸©Ï¢¤ÎµÜËÜ´´»öÄ¹¤ÈÉÙ»³»ÔÏ¢¤Î´´Éô¤é¤¬¤¤Î¤¦¡¢Ìî¾åµÄ°÷¤ËÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1¶è¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÂÇ¿Ç¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìî¾åµÄ°÷¤Ï½ÏÎ¸¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÃÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂçËÜÌ¿¤ËÃÇ¤é¤ì¡¢¼¡¤ËÂÇ¿Ç¤·¤¿¤Î¤Ï±üÌî±Ó»Ò¸©µÄ¡£¤·¤«¤·¡¢±üÌî¸©µÄ¤â¤¤ç¤¦Ãë¤´¤í¤Þ¤Ç¤ËÃÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å3»þ¡£¸©µÄ²ñµÄ»öÆ²¤Ë¤ÏÉÙ»³»ÔÏ¢¤ËÂ°¤¹¤ë¸©µÄ¤é¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÞ¤¤ç³«¤«¤ì¤¿Î×»þ¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢¸õÊä¼ÔÁª¹Í¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡¼«Ì±ÅÞÉÙ»³»ÔÏ¢ Æ£°æÂçÊå»ÙÉôÄ¹
¡Ö19Æü¤Þ¤Ç¤ËÉ¬¤º¸õÊä¼Ô¤òµó¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ³§¤µ¤óÊý¤ÇÇ§¼±¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊÁª¹Í¤Ï¡ËºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÍè¤Æ¤ë¤È¤Þ¤Ç¤·¤«¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡¢²æ¡¹¤È¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯·èÃÇ¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¸õÊä¤Ï2¿Í¤Ë¹Ê¤é¤ì¤ë¡¡¤¢¤¹¤Ë¤â·èÄê¤Ø
ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞÉÙ»³»ÔÏ¢¡£ Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬¼¡¤Ê¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢Éã¿Æ¤¬ÉÙ»³»Ô½Ð¿È¤ÇÁ°¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÃæÅÄ¹¨¤µ¤ó¤ÈÁ°²ó¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤ÇÈæÎãÂåÉ½ËÌÎ¦¿®±Û¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¸Å°æ¹¯²ð¤µ¤ó¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£
Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤Ï¤¤ç¤¦¤Þ¤Ç¤Ë2¿Í¤«¤éÎ©¸õÊä¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤ÈÀ¯¼£¼çÄ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃæÅÄ¹¨¤µ¤ó¤Ï¡¢61ºÐ¡£½°µÄ±¡µÄ°÷4´ü¡¢²£ÉÍ»ÔÄ¹¤ò2´ü¡¢»²µÄ±¡µÄ°÷¤ò1´üÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÀ¯¼£·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£
Éã¿Æ¤¬ÉÙ»³»Ô½Ð¿È¤È¤¤¤¦±ï¤Ç¡¢ÉÙ»³¤Ë¤â¸å±ç²ñÁÈ¿¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Å°æ¹¯²ð¤µ¤ó¤Ï¡¢30ºÐ¡£ÉÙ»³»Ô½Ð¿È¤Î¼Â¶È²È¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤ËÀ¯¼£¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È³èÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ã¤µ¤Ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¤ÏÈæÎãÂåÉ½¤ÇÍîÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞÉÙ»³»ÔÏ¢¤Ï¡¢¤¢¤¹Ä«¡¢²ñ¹ç¤ò³«¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¤ÇÃæÅÄ¤µ¤ó¤È¸Å°æ¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¡¢ÃÏ¸µ¤«¤é¿ä¤¹¸õÊä¼Ô¤ò·è¤á¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£