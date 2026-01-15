ÊÛ¸î»Î¤¬Ë¡Äî¤ÇŽ¢Á°ÂåÌ¤Ê¹Ž£¤È¶«¤ó¤À¡Ä¥Ù¥í¥Ù¥í¤Ë¿ì¤Ã¤¿40ÂåÃË¤¬¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤«¤éÅð¤ó¤ÀŽ¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¥â¥ÎŽ£
º£²ó¤Ï¡¢Êò¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë»ö·ï¤ÎºÛÈ½ËµÄ°µ¤Ç¤¹¡£
Èï¹ð¿Í¡¡²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¡Ê40¡Ë
µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎáÏÂ4Ç¯9·îË¿Æü¤Î¸áÁ°1»þ²á¤®¡¢Èï¹ð¿Í¤¬ÌµÌÈµö¤«¤Ä¼òµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£¤É¤Á¤é¤«ÊÒÊý¤À¤±¤Ç¤â¥À¥á¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÌµÌÈµö¤Î°û¼ò±¿Å¾¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î»ö·ï¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¨¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¡»¡´±¤ÎËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¤Ë¿¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¡¢ÈÈ¹ÔÅö»þ¤Ï·úÃÛ²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èï¹ð¿Í¤Ï¤â¤È¤â¤È¼Ö¤ÎÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5Ç¯Á°¤ËÆ»¸òË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ÆÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·½èÊ¬¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÌÈµö¤ÎºÆ¼èÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÈÈ¹ÔÅöÆü¡£
Èï¹ð¿Í¤Ï»Å»ö¤ò½ª¤¨¡¢µ¢Âð¤·¤Æ°ì¿Í¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Í§¿Í¤«¤é°û¤ß¤ÎÍ¶¤¤¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢Í§¿Í¤ÎÂÔ¤Äµï¼ò²°¤Ø¹Ô¤¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èï¹ð¿Í¤Ï¤½¤Î¤ªÅ¹¤Ç¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤6ÇÕ¤ò°û¤ó¤ÇÅ¥¿ì¡£¤½¤ó¤Ê¥Ù¥í¥ó¥Ù¥í¥ó¤Ë¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤¿Èï¹ð¿Í¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿Í§¿Í¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢±¿Å¾¼ê¤ËÈï¹ð¿Í¤Î½»½ê¤òÅÁ¤¨¤Æ¤«¤éÈï¹ð¿Í¤ò¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤»¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬Åð¤ó¤À¤Þ¤µ¤«¤Î¥â¥Î
½½¿ôÊ¬¸å¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤¬Èï¹ð¿Í¤Î¼«Âð¶á¤¯¤ËÅþÃå¡£Èï¹ð¿Í¤Ï±¿ÄÂ¤òÊ§¤ï¤º¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¹ß¼Ö¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌµÄÂ¾è¼Ö¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿±¿Å¾¼ê¤ÏºÙ¤¤Ï©ÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤¿Èï¹ð¿Í¤òÄÉÀ×¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤¿Èï¹ð¿Í¤ÏÆÍÁ³¡¢±¿Å¾¼ê¤ò²¥¤í¤¦¤È½±¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
±¿Å¾¼ê¤ÏµÞ¤¤¤Ç¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç·Ù»¡½ð¤ËÄÌÊó¡£ÌµÄÂ¾è¼Ö¤ÎµÒ¤¬²¥¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò·Ù»¡´±¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Èï¹ð¿Í¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¿¿²£¤òÄÌ²á¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èï¹ð¿Í¤Î¼«Âð¤«¤é6¥¥íÎ¥¤ì¤¿¹©»ö¸½¾ì¡£Èï¹ð¿Í¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥¿¥¯¥·¡¼¤¬±ïÀÐ¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤ÆÄä¼Ö¤¹¤ë¤È¡¢±¿Å¾ÀÊ¤«¤é¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤¿Èï¹ð¿Í¤¬¥Õ¥é¥Õ¥é½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ÊâÆ»¾å¤Ç¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¤ÆÌ²¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¤½¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¸òÄÌÀ°Íý¤ÎÃËÀ¤¬110ÈÖ¤·¤ÆÈï¹ð¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸¡»¡´±¤ÎËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌµÌÈµö¤È°û¼ò±¿Å¾¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÌµÄÂ¾è¼Ö¤ÈË½¹Ô¤È¥¿¥¯¥·¡¼Å¥ËÀ¤â¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦Êò¤ì¤ë»ö·ï¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¤È¼¨ÃÌ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤À¤±¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ì½ï¤Ëµï¼ò²°¤Ç°û¤ó¤Ç¤¿Í§¿Í¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¤È¤Ï¡£¼«Âð¶á¤¯¤Þ¤Ç¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤«¤é¤É¤³¤Ø¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤¬Â¿¤¤»ö·ï¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£ÊÛ¸î¿Í¤¬¡Ö¤³¤ì¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Ç¤¹¤è¡ª¡×
Ë¡Äî¤Ë¤Ï¡¢Èï¹ð¿Í¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ëÊì¿Æ¤¬¾ð¾õ¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÄî¤Ç¤¹¡£¡ÖÈï¹ð¿Í¤¬²È¤Ç¼ò¤ò°û¤à»þ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂçÎÌ¤Ë¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼òÊÊ¤¬°¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¡£º£¸å¤Ï¼ò¤ò°û¤Þ¤»¤Ê¤¤¡¢¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¡£ÊÛ¸î¿Í¤«¤é¡£
ÊÛ¸î¿Í¡ÖÌµÌÈµö±¿Å¾¡¢°û¼ò±¿Å¾¡¢ÌµÄÂ¾è¼Ö¡¢¥¿¥¯¥·¡¼Å¥ËÀ¡Ä¡Ä¤³¤ì¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤«¤Ê¤ê°Û¾ï¤Ê¹ÔÆ°¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡ÖÁ´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï»ö·ï¤Îµ²±¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Èï¹ð¿Í¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÊÛ¸î¿Í¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»ö·ï¤À¤ÈÊò¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÊÛ¸î¿Í¡Ö°û¤ß²á¤®¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÉÔ¹çÍý¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤Î¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡Öµ¤¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
ÊÛ¸î¿Í¡Ö»ö·ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡Ö¥Û¥ó¥Ã¥È¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡×
ÊÛ¸î¿Í¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÊý¤Ï¤³¤Î»ö·ï¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡Ö¤Ï¤¤¡£¼ÒÄ¹¤¬Ë»¤·¤¤¤Ê¤«¡¢ÌÌ²ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
ÊÛ¸î¿Í¡Ö¤¤¤Þ¤ÏÊÝ¼á¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ª¼ò¤Î¤³¤È¤ÇÉÂ±¡¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡Ö¤Ï¤¤¡¢¼ÒÄ¹¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×
¼ÒÄ¹¤«¤é¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¤Î¼£ÎÅ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¥¯¥Ó¤Ë¤¹¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÄÌ±¡Ãæ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èï¹ð¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼£ÎÅ¤·¤Ê¤¤ã¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£µ²±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤ÏÄù¤á¤Æ¤¤¤¿
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸¡»¡´±¤«¤é¤Î¼ÁÌä¡£
¸¡»¡´±¡Öµ²±¤¬Ìµ¤¤¤È¡£µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡Öµï¼ò²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤2ÇÕ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡×
µï¼ò²°¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¼«Âð¤Ç´Ì¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ò2ËÜ°û¤ó¤Ç¤¿¤é¤·¤¯¡¢µï¼ò²°¤ËÃå¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¸¡»¡´±¡Ö¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤ëÅÓÃæ¤Þ¤Ç¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤Î¤¢¤È¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡ÖÁ´¤¯¤Ç¤¹¡×
¸¡»¡´±¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤ÆÎÁ¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤Ç²¼¼Ö¤¹¤ë¤È¤«¡¢±¿Å¾¼ê¤Ë²¥¤ê¤«¤«¤ë¤È¤«¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤òÃ¥¤Ã¤Æ¾è¤ê²ó¤¹¤È¤«¡£Á´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Í¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡Ö¤Ï¤¤¡¢Á´¤¯¡Ä¡Ä¡×
¸¡»¡´±¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¼ÖÆâ¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î±ÇÁü¸«¤ë¤È¤Í¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤ë»þ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥ÈÄù¤á¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡×
µ²±¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¿ì¤ÃÊ§¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤ÏËº¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÏÁ´¤Æ°ãË¡¤Ç¤¹¤¬¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç»¦¿ÍÈÈ¤¬ÅðÆñ¼Ö¤ÇÆ¨Áö¤¹¤ë»þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤òÄù¤á¤Æ¤ëÉÁ¼Ì¤¬ÊÑ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºÛÈ½¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¢¤ë±é½Ð¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¢£°û¼ò±¿Å¾¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤Ç2²óÌÜ
¸¡»¡´±¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¼ò°û¤ó¤Ç¤ä¤é¤«¤·¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡Ö¤¤¤ä¡Á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡Ä¶¯¤¤¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¡¢Ï©¾å¤Ç¿²¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
½½Ê¬¤Ê¤ä¤é¤«¤·¤Ç¤·¤ç¡£²¿¤¬¡Ö¶¯¤¤¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¡×¤Ê¤Î¤ä¤é¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÅú¤¨¤òÊ¹¤¤¤¿¸¡»¡´±¤ÏµÞ¤ËÅÜ¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢
¸¡»¡´±¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁ°²ÊÆóÈÈ¤Ï°û¼ò±¿Å¾¤Ç¤·¤ç¡ª¡×
Èï¹ð¿Í¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À¤Î¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö·ï¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¼ò¤Ç¤Î¤ä¤é¤«¤·¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬¶Ã¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤ÏºÛÈ½´±¤«¤é¡£
ºÛÈ½´±¡ÖÉáÃÊ¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤°û¤à¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÎÌ¤È¤«ÉÑÅÙ¤È¤«¡×
Èï¹ð¿Í¡Ö²È¤Ç¤Ï¥í¥ó¥°´Ì¤Î¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ò2ËÜ¤¯¤é¤¤¡£³°¤Ç°û¤ó¤À»þ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÉÑÅÙ¤È¤·¤Æ¤ÏËèÆü¤Ç¤¹¤Í¡×
µ²±¤Ê¤¯¤¹¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ö·ï¤ÎÆü¤ÏÉáÃÊ¤Î¼òÎÌ¤è¤êÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÛÈ½´±¡ÖÈÈºáµÏ¿¤ò¸«¤ë¤ÈÁ°²ÊÆóÈÈ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤â°û¼ò±¿Å¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡Ö¼ò°û¤ó¤Ç¼«Ê¬¤Î¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
ºÛÈ½´±¡ÖÁ°²ó¤ÎºÛÈ½¤Î»þ¤Ë¡¢¤â¤¦¼ò¤ä¤á¤è¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡Ö»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¡Ä¡Ä¤½¤ì¤¬1Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤é°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£º£²ó¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×
¹¬¤¤¤Ë¤âÊªÂ»¡¦¿Í¿È»ö¸Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
ºÛÈ½´±¡Ö°ì¡¢À¸¡¢³¶¤Í!!¡×
¤È¡¢°ì¸À¤º¤Ä³ú¤ßÄù¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£Èï¹ð¿Í¤Ï°û¤ó¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¥¿¥¤¥×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ö·ï¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤°û¤ó¤À¤é»÷¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¤Í¡£¼ò¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¤³¤ì¤ÇÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤ÏÁ´¤Æ½ªÎ»¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢¸¡»¡´±¤«¤é¤Îµá·º¤Ç¤¹¡£
¸¡»¡´±¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï²áµî¤Ë2ÅÙ¤â°û¼ò±¿Å¾¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ä¨¤ê¤º¤Ë¤Þ¤¿Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ª¤êÈ¿¾Ê¤¬¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÁêÅöÎÌ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÀÝ¼è¤·¡¢±¿Å¾¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤ËÅ¥¿ì¤·¡Ä¡Ä¡×
¤È¡¢ÏÀ¹ð¤òÏ¯ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ºÛÈ½´±¤¬³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢
ºÛÈ½´±¡Ö¤ó¡©¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¡Ø±¿Å¾¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÅ¥¿ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï6¥¥í¤Îµ÷Î¥¤ò»ö¸Îµ¯¤³¤µ¤º¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡±¿Å¾¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×
¤È¡¢ÄûÀµ¤¹¤Ù¤¤ÈÃé¹ð¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Èï¹ð¿Í¤ÏÁêÅö¤ÊÎÌ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Çµ²±¤â¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤âÁõÃå¤·¤ÆÌµ»ö¸Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÉÔ»×µÄ¤ÊÈï¹ð¿Í¤À¡Ä¡Ä¡£·ë¶É¡¢¸¡»¡´±¤ÏÏÀ¹ð¤ò½ñ¤´¹¤¨¤ÆÄ¨Ìò10·î¤òµá·º¡£
¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯
¹¬±¿¤Ë¤â»ö¸Î¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ëºÛÈ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊªÂ»»ö¸Î¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä¿Í¿È»ö¸Î¤Ê¤ó¤«µ¯¤³¤·¤Æ¤¿¤éÂçÊÑ¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤è¡£
----------
°¤Á¾»³ ÂçÊ®²Ð¡Ê¤¢¤½¤¶¤ó¡¦¤À¤¤¤Õ¤ó¤«¡Ë
ºÛÈ½¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼
1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢»³·Á¸©½Ð¿È¡£·îÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¤Î9¡Á17»þ¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ËÄÌ¶ÐÄê´ü·ô¤ÇÄÌ¤¦¡¢ºÛÈ½ËµÄ°¤Î¥×¥í¡£1999Ç¯¤Î¥ª¥¦¥àºÛÈ½ËµÄ°°ÊÍè1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ëºÛÈ½¤òËµÄ°¡£ºÛÈ½¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢»¨»ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ¤ò»ý¤Ä¡£
----------
¡ÊºÛÈ½¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼ °¤Á¾»³ ÂçÊ®²Ð¡Ë