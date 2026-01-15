SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö¼êÊÔ¤ß¥Ï¥ó¥É¥ë¥«¥Ð¡¼¡×Æ»¸òË¡°ãÈ¿¤Î²ÄÇ½À¤â¡¡°Â°×¤Ê»ÈÍÑ¤ËÊÛ¸î»Î¤¬·Ù¾â
ÌÓ»å¤Ê¤É¤Ç¼êºî¤ê¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥ë¥«¥Ð¡¼¤ò¼Ö¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤ËÁõÃå¤·¤¿²èÁü¤ÎÅê¹Æ¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö³ê¤ë¤«¤é´í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´í¸±À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¥«¥Ð¡¼¤Ï¡¢±¿Å¾Ãæ¤Ë¥º¥ì¤ë¤Î¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÁõÃå¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤¯¤é¤¤¥¥Ä¤¯ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÊÔ¤ßÊª¤Çºî¤é¤ì¤¿¼«ºî¥Ï¥ó¥É¥ë¥«¥Ð¡¼¤Ï³ê¤ê¤ä¤¹¤¯´í¸±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤È·üÇ°¤ò¼¨¤¹°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
X¤ÎÅê¹Æ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢TikTok¤Ê¤ÉÂ¾SNS¤Ç¤â¼«ºî¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Ï¥ó¥É¥ë¥«¥Ð¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°²è¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼«ºî¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¥«¥Ð¡¼¤òÁõÃå¤·¤Æ±¿Å¾Ãæ¤Ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ë¡Åª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´ÊÃ±¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü²òÀâ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦»ö¸ÎÈ¯À¸»þ¤Ë¤Ï¡Ö²á¼º±¿Å¾Ã×»à½ýºá¡×¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯
¡¦»ö¸Î¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾µÁÌ³¡×°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À
¡¦¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¤È¤¤¤¦°Â°×¤ÊÍýÍ³¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤
¡ü»ö¸Î¤òµ¯¤³¤»¤Ð¡Ö²á¼º±¿Å¾Ã×»à½ýºá¡×¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â
¤Þ¤º¡¢¼«ºî¥Ï¥ó¥É¥ë¥«¥Ð¡¼¤òÁõÃå¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢¿Í¤ò»à½ý¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼«Æ°¼Ö±¿Å¾»à½ý¹Ô°Ù½èÈ³Ë¡5¾ò¤Ï¡Ö¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾¾åÉ¬Í×¤ÊÃí°Õ¤òÂÕ¤ê¡¢¤è¤Ã¤Æ¿Í¤ò»à½ý¤µ¤»¤¿¼Ô¡×¤ò½èÈ³¤¹¤ë»Ý¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê7Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡Ë¡£
¡Ö±¿Å¾¾åÉ¬Í×¤ÊÃí°Õ¤òÂÕ¤ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼«ºî¥Ï¥ó¥É¥ë¥«¥Ð¡¼¤¬¸ü¤¹¤®¤¿¤ê³ê¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤òË¸¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤³¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤òË¸¤²¤ë¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤Ï¡¢²á¼º¤ÎÇ§Äê¤Ë¤ª¤¤¤Æ½Å»ë¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«ºî¥Ï¥ó¥É¥ë¥«¥Ð¡¼¤Î»ÈÍÑ¤È»ö¸Î¤È¤Î´Ö¤Ë°ø²Ì´Ø·¸¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥±¡¼¥¹¤ÇÉ¬¤ºÍºá¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤òË¸¤²¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢·º»öÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ëÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÆ»Ï©¸òÄÌË¡70¾ò¤Î¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾µÁÌ³¡×°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë
»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤â¤½¤â¼«ºî¥Ï¥ó¥É¥ë¥«¥Ð¡¼¤Î»ÈÍÑ¤¬Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ»Ï©¸òÄÌË¡70¾ò¤Ï¡Ö¼ÖÎ¾Åù¤Î±¿Å¾¼Ô¤Ï¡¢Åö³º¼ÖÎ¾Åù¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁõÃÖ¤ò³Î¼Â¤ËÁàºî¤·¡¢¤«¤Ä¡¢Æ»Ï©¡¢¸òÄÌµÚ¤ÓÅö³º¼ÖÎ¾Åù¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¡¢Â¾¿Í¤Ë´í³²¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂ®ÅÙ¤ÈÊýË¡¤Ç±¿Å¾¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê°ÂÁ´±¿Å¾µÁÌ³¡Ë¡£
¤³¤Îµ¬Äê¤Ï¡¢±¿Å¾°ÊÁ°¤Ë±¿Å¾¼Ô¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¤Ê¤É¤ò¡Ö³Î¼Â¤ËÁàºî¡×¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤òÊÝ¤ÄµÁÌ³¤â´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«ºî¥Ï¥ó¥É¥ë¥«¥Ð¡¼¤¬¸ü¤¹¤®¤¿¤ê¡¢³ê¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤òË¸¤²¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¡Ö³Î¼Â¤ËÁàºî¡×¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤òÊÝ¤ÄµÁÌ³¤Ë°ãÈ¿¤·¡¢°ÂÁ´±¿Å¾µÁÌ³°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥É¥ë¥«¥Ð¡¼¤Î»ö°Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±ó·Ú´Ê°×ºÛÈ½½ê¾¼ÏÂ40Ç¯¡Ê1965Ç¯¡Ë11·î27ÆüÈ½·è¤Ï¡¢¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤«¤éº¸¼ê¤òÎ¥¤·¤Æº¸´±ÍÑ¤³¤Æ¤È¼êÈÄ¤ò»ý¤Á¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò³Î¼Â¤ËÁàºî¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç±¿Å¾¤·¤¿»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡70¾ò°ãÈ¿¡Ê°ÂÁ´±¿Å¾µÁÌ³°ãÈ¿¡Ë¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ½·è¤Ï¡¢¸òÄÌ¤¬ÈÑ»¨¤ÊÏ©¾å¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤ä¼Ö¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ò²óÈò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬ÍÆ°×¤ËÀ¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÄ¾¤Á¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ï°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÈ³¶â3000±ß¡Ë¡£
¤³¤Î»ö°Æ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢´Ë¤¯¤Æ¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥Ï¥ó¥É¥ë¥«¥Ð¡¼¤òÁõÃå¤·¤Æ¡¢±¿Å¾Áàºî¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢°ÂÁ´±¿Å¾µÁÌ³°ãÈ¿¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¿¹´Ê°×ºÛÈ½½ê¾¼ÏÂ42Ç¯¡Ê1967Ç¯¡Ë12·î23ÆüÈ½·è¤Ï¡¢¼«Æ°ÆóÎØ¼Ö¤ÎÊÒ¼ê±¿Å¾¤ÇÌó6kg¤Î½ÐÁ°È¢¤ò·È¹Ô¤·¤¿»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÈÌÅª¤Ë´í¸±¤À¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¾õ¶·¤Ç¤Ï¡ÖÂ¾¿Í¤Ë´í³²¤òµÚ¤Ü¤¹¤ª¤½¤ì¡×¤Þ¤Ç¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÌµºá¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎºÛÈ½Îã¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼«ºî¥Ï¥ó¥É¥ë¥«¥Ð¡¼¤¬Ä¾¤Á¤Ë°ÂÁ´±¿Å¾µÁÌ³°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤Î¤â¤È¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤ß¤Æ»ö¸Î¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯³¸Á³À¤Î¶¯¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Û¤É¥Ï¥ó¥É¥ë¥«¥Ð¡¼¤ÎÁõÃå¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥«¥Ð¡¼¼«ÂÎ¤ÎÁÇºà¤¬³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ê¤É¤Î»ö¾ð¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÈ³Â§¤Ï¡¢3¥«·î°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï5Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ç¤¹¡ÊÆ»Ï©¸òÄÌË¡119¾ò1¹à14¹æ¡Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡71¾ò6¹æ¤Ë´ð¤Å¤¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¸ø°Â°Ñ°÷²ñµ¬Â§¤Ç¡Ö±¿Å¾Áàºî¤òË¸¤²¤ë¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ëÍúÊª¡×¤Î»ÈÍÑ¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼«ºî¥Ï¥ó¥É¥ë¥«¥Ð¡¼¤Ï¡ÖÍúÊª¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Îµ¬Äê¤ÎÅ¬ÍÑ¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡62¾ò¡ÊÀ°È÷ÉÔÎÉ¼ÖÎ¾¤Î±¿Å¾¶Ø»ß¡Ë¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÁõÃÖ¤¬ÊÝ°Â´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«ºî¥Ï¥ó¥É¥ë¥«¥Ð¡¼¤Ï¸åÉÕ¤±¤Î¡ÖÁõÃåÊª¡×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ÖÎ¾¤Î¡ÖÁõÃÖ¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Î·ç´Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï±¿Å¾Áàºî¤òË¸¤²¤ë¾õÂÖ¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ëÊý¤¬¼«Á³¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü¤Þ¤È¤á
¼«ºî¥Ï¥ó¥É¥ë¥«¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤½¤ÎÁõÃå¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï²á¼º±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²Ä°¦¤¤¤«¤é¡×¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç°Â°×¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤â¤·»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¤µ¤ì¡¢³ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¿µ½Å¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¹ÍÊ¸¸¥¡Ë ¡Ö¼¹Ì³»ñÎÁ¡¡Æ»Ï©¸òÄÌË¡²òÀâ¡¡20ÄûÈÇ¡×¡ÊÌî²¼Ê¸À¸¡¦Æ»Ï©¸òÄÌ¼¹Ì³¸¦µæ²ñ¡¿ÅìµþË¡Îá½ÐÈÇ¡Ë
´Æ½¤¡§¾®ÁÒ¶©ÍÎ¡ÊÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éôµ¼Ô¡¦ÊÛ¸î»Î¡Ë