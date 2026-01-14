「日本が最強だ」「レベルが違う」アジア王者の弟分に完勝！“10−０”で首位通過の日本に韓国驚愕！「韓国にも６−０で勝つ」「もはや我々のライバルではない」【U-23アジア杯】
現地時間１月13日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップのグループステージ第３節で、大岩剛監督が率いるU-23日本代表が、敗退が確定しているカタールと対戦。すでに首位通過が決定していたなか、２−０で快勝し、３連勝を飾った。
序盤から完全に試合を支配した日本は30分、右SB小泉佳絃のクロスに左ウイングの古谷柊介がヘッドで合わせ、先制に成功。その後も、カタールを圧倒して危なげなくゲームを進めると、80分には途中出場のMF佐藤龍之介が巧みなキープから放ったシュートでリードを広げ、勝負を決めた。
メンバーを入れ替えても、現アジア王者であるカタール代表経験のある選手が３人出場した相手を一蹴。10得点０失点で予選を通過した日本に、ライバルである韓国のファンも驚嘆。試合を速報した同国のサイト『naver』のコメント欄には、次のような声が寄せられた。
「レベルが違う」
「日本が優勝するだろう」
「日本は本当に快適にサッカーする」
「無失点で３連勝だ」
「日本が最強だ。韓国と対戦すれば、６−０で勝つだろう」
「韓国は日本に０−12で叩きのめされる」
「日本の子供たちは本当のゲームのようだ」
「とても上手い」
「日本はもはやライバルではない。我々のライバルはベトナムだ」
韓国は同日、ウズベキスタンに敗れ、ぎりぎりの２位でグループステージを突破しただけに、両国の差を悲嘆しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本の10番がまた決めた！巧みなキープからコントロールショットで今大会３点目
序盤から完全に試合を支配した日本は30分、右SB小泉佳絃のクロスに左ウイングの古谷柊介がヘッドで合わせ、先制に成功。その後も、カタールを圧倒して危なげなくゲームを進めると、80分には途中出場のMF佐藤龍之介が巧みなキープから放ったシュートでリードを広げ、勝負を決めた。
「レベルが違う」
「日本が優勝するだろう」
「日本は本当に快適にサッカーする」
「無失点で３連勝だ」
「日本が最強だ。韓国と対戦すれば、６−０で勝つだろう」
「韓国は日本に０−12で叩きのめされる」
「日本の子供たちは本当のゲームのようだ」
「とても上手い」
「日本はもはやライバルではない。我々のライバルはベトナムだ」
韓国は同日、ウズベキスタンに敗れ、ぎりぎりの２位でグループステージを突破しただけに、両国の差を悲嘆しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本の10番がまた決めた！巧みなキープからコントロールショットで今大会３点目