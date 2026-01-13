ワゴンRを「ちいさな高級車」に一変させるオプションパッケージとは

スズキは2025年12月15日、軽乗用車「ワゴンR」の新たな一部改良モデルを発売しました。

同時に高級感を際立たせる新しいオプションパッケージ「Chrome Luxe（クロームリュクス）」が登場しましたが、いったいどのような仕様なのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがスズキの「“新”ワゴンR 高級車仕様」です！ 画像で見る（30枚以上）

初代のワゴンRは、いまから30年以上前の1993年に発売され、のちに軽のスタンダードとなった「軽ハイトワゴン」カテゴリーを確立したパイオニアです。

全高を高くし着座位置も高めたことで、限られた軽規格サイズのなかでも大人4人が余裕を感じられるほど広々とした室内空間を実現するという、当時としては革新的なパッケージングレイアウトが、多くのユーザーから支持を集めました。

その後も世代を重ねるごとに進化を続け、2017年に登場した6代目が現行モデルとなっています。

プラットフォームの刷新による製造コストの低減や、次世代環境技術「スズキグリーンテクノロジー」の搭載といった改良を経て、現行モデルでは初代のコンセプトを踏襲しつつも現代風にアレンジを加え、すっきりしたデザインに進化しました。

今回の一部改良によって、これまで複数のパターンが用意されていた外観デザインを、スポーティなエアロタイプの「カスタムZ」系グレードをベースにした新デザインに統一。立体感が強調された造形のグリルに、表情豊かな3Dテクスチャーを用いたフロントデザインに一新しています。

新たに設定されたボディカラーは「ベルベットダークレッドパール」、「ルーセントベージュパールメタリック」の2色です。

先進安全装備として衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用したほか、車線逸脱抑制機能を標準装備とし、運転支援機能を充実させています。

さらに減衰接着剤の塗布などにより、快適な乗り心地と高い操縦安定性・静粛性を実現しました。

パワートレインは、660ccエンジンのガソリンエンジン車「ZL」とマイルドハイブリッドハイブリッド車「ZX」を用意。ガソリン車にはCVTのほか5速MTが設定されます。駆動方式は2WDもしくは4WDです。

価格（消費税込み、以下同）は、ガソリン車が143万円から155万3200円、マイルドハイブリッド車が170万9400円から182万9300円です。

そんなワゴンRに高級感を持たせるエクステリアパッケージが、クロームリュクスです。

クロームメッキが施されたパーツを組み合わせることで、ワゴンRをまるで「ちいさな高級車」のような雰囲気に一変させる、注目のパッケージオプションとなっています。

パッケージを構成するパーツは、フロントバンパーガーニッシュ（3万250円）、フロントバンパーアンダーガーニッシュ（4万8400円）、サイドドアアンダーガーニッシュ（4万3560円）、リヤリフレクターガーニッシュ（3万250円）、ドアミラーカバー（2万570円）、バックドアガーニッシュ（1万8150円）、ナンバープレートリム＆ナンバープレート ロックボルトセット（8800円）です。

フロントバンパーガーニッシュとフロントバンパーアンダーガーニッシュは、フロントバンパーの下部（左右）とグリル下に装着する樹脂製パーツです。

クルマの顔といえるフロントの印象を上品に演出し、クロームメッキ加工によるメタリックな輝きで高級感を強調します。

サイドドアアンダーガーニッシュはABS製パーツとなっており、メッキ調フィルム加工が施されています。サイドドア下部に装着するパーツで、光沢によってシンプルなデザインにアクセントを加えます。

リアリフレクターガーニッシュとバックドアガーニッシュは、後方下部の左右に装着するパーツです。クロームメッキ加工が施され、後方から見たシルエットを引き締めて、よりエレガントな雰囲気に仕立てます。

ドアミラーカバーにもクロームメッキ加工が施され、サイドビューにきらびやかさを与えます。

ナンバープレートリム＆ナンバープレート ロックボルトセットは、ナンバープレートをはめ込むようにして取り付けるフレームで、専用のロックボルトにはスズキを象徴する「S」のエンブレムが入った特別製となっています。

全7点で構成されるクロームリュクスパッケージの総額は、ZXで19万9980円。ZLではリヤリフレクターガーニッシュを除く6点セットで16万9730円となっています。