YouTuberのいけちゃんが1月7日、自身のYouTubeチャンネルを更新。日本最西端の与那国島を調査する動画を公開した。

いけちゃんは、一級建築士資格を持つ設計士としても活動する28歳の女性YouTuber。チャンネル登録者数は78.1万人を数える（記事執筆時）。先日公開された動画では“等身大でいきたい”と言い「池端茉央（いけはた・まお）」と本名を公開していた。辛い麺類が好物。

「日本の1番西には何がある？1泊2日で与那国島を調査してきました！！！」と題した動画で、いけちゃんはまずレンタカーを借りることに。与那国島は荒々しい断崖絶壁と雄大な自然が魅力で、フジテレビ系ドラマ『Dr.コトー診療所』のロケ地としても有名。日本の最西端にあり、台湾まで111kmに位置する。

いけちゃんはレンタカーを借りるまで、島を歩きながら「この辺は島風にやられて外壁がボロボロになっています。与那国の家、全部こんな感じ。海と近い街は仕方ない。現在も1700人ほどが生活している島なので、コンビニはないけど、スーパーはあるらしい。なので何も物が手に入らなくて、困るということはない。飲食店も普通にある」と話した。いけちゃんはこういった街の情報を逐一いれてくれる。そういった部分は動画を見ていて勉強になるところだ。

いけちゃんは『Dr.コトー診療所』に登場した「スナックまり」に車で向かってみることに。いけちゃん自身は『Dr.コトー診療所』を見たことがないため、特に感慨はないそうだが、“見ている視聴者がいるだろう”ということで聖地巡礼を行った。

さらに島を歩いてると、海岸沿いに野生の与那国馬を発見した。いけちゃんは「この島で400年以上、人と共に生活してきた馬なんだって。粗食に耐えられ、性質が温順である」と情報を解説していた。とはいえ、野生の動物なので、いけちゃんは少し距離を取って見物していた。

そしてこの日はゲストハウスに宿泊。チェックインすると予約が取れた居酒屋に向かってディナーを楽しむことに。与那国名物、カジキのお刺身、もずくの天ぷら、ゴーヤーチャンプルを楽しんだ。そして朝になり、フェリーに乗っていけちゃんは石垣島へと戻っていった。

見ているだけで与那国島のことをわかったような気になる本動画。視聴者も「いけちゃんの動画は、毎回ためになるミニ知識が豊富に散りばめられていて素晴らしい」「与那国島観光してる気分」「いけちゃんの旅動画は唯一無二。面白いし情報満載」など称賛の声を寄せている。

与那国島を旅行したいと考えていた人には参考になるだろう。気になる人はぜひ、いけちゃんの動画をチェックしてみよう。

（文＝よーちゃん）