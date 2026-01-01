ÂçÁêËÐÃæ·Ñ¡¢ºÇÁ°Îó¤Ë±Ç¤ë¡ÈÀÖ¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¡É¤ÎÀµÂÎ¡¡È¯¸«¼ÔÂ³½Ð¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î½ê¡×¡ÖÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×
Á´¿È¤¬¤ó¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ò¸øÉ½¡ÄÅÚÉ¶²¼¤Ë¸µµ¤¤½¤¦¤Ê»Ñ
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ï12Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç2ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£º½Èï¤êÀÊ¤Ë¤Ï¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¹â¿Ü¹îÌï±¡Ä¹¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÌ¡²è²È¡¢À¾¸¶Íý·Ã»Ò¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë´ÑÀï¤ËË¬¤ì¡¢Ãæ·Ñ¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ð¤Ã¤Á¤ê±Ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´¿È¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¡¢Æ®ÉÂÃæ¤Î¹â¿Ü±¡Ä¹¤Ï¡¢º½Èï¤êÀÊ¤Ë¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£ÀÖ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¡¢Ãæ¤Ë¤âÀÖ¤¤¥»¡¼¥¿¡¼¤òÃå¤³¤ß¡¢À¾¸¶¤µ¤ó¤È¤â¤É¤âÀÖ¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£Ãæ·Ñ¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ß¡¢X¾å¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤ÈÀ¾¸¶Íý·Ã»Ò¤µ¤ó¤¬ºÇÁ°Îó¤Ë¤¤¤ë¡ª¡×
¡Öº£¾ì½ê¤â¤¤¤Ä¤â¤Î½ê¤Ë¹â¿Ü±¡Ä¹¤È¥µ¥¤¥Ð¥é¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤µ¤ë¡×
¡Ö¹â¿Ü±¡Ä¹È¯¸«¡£¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³²ñÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×
¡Öº£Æü¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê±Ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö²èÌÌ°ú¤¤¤Æ¤â¹â¿ÜÀèÀ¸¤¿¤Á¤ï¤«¤ë¡×
¡¡º£¾ì½ê¤Ï¡¢¿·Âç´Ø¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤¬¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¡ÖYes¡×¤È»É½«¤µ¤ì¤¿¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Äó¶¡¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤ÇËëÆâÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ËÎ©¤Ä¤Î¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë