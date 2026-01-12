12日午前、長野市若里では雪かきに追われる人の姿が…。



長野市の積雪は今季一番となる14センチとなり、こちらの駐車場では車約50台分のスペースを3人がかりで除雪していました。



市民は

「来る途中もみんな圧雪になっていてこれはだいぶ（雪を）かかなきゃいけないなと思って来ました」

市民は

「これだけ降ると（雪を）かくの大変ですね」



強い冬型の気圧配置の影響で県内は北部を中心に大雪となり、12日の積雪は最大で野沢温泉で93センチ、小谷で86センチなどとなりました。





一方…。五味徳人記者「北部を中心に各地に降った大雪ですが、こちらでは恵みの雪となったようです」長野市の戸隠スキー場。ゲレンデには元々50センチの積雪がありましたが、12日朝までの雪で積雪は1メートルを超えたといいます。3連休最終日のこの日、ゲレンデではスキーヤーやスノーボーダーが新雪の感触を楽しんでいました。神奈川から「きのうも来たんですけど、きのうは猛吹雪だったがきょうはこんな晴天で最高です」埼玉から「パウダー（スノー）のところもありますし、ちゃんと整備されているところもあってスノーボードでも滑りやすいです」去年12月13日から今季の営業を行っている戸隠スキー場ですが…。戸隠スキー場 戸谷支配人「今季も大雪になるという予報があり期待していたが（積雪量は）正直昨シーズンの半分。これからまた定期的に雪が降るような予報が出ているが、 1回に30センチずつくらいコンスタントに週1回降ってくれると助かります」スキー場には恵みの雪をもたらした今回の強い寒気。雪のピークは過ぎましたが、北部の山沿いと中野飯山地域の積雪の多い地域では13日にかけて雪崩に注意が必要です。