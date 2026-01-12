¡ÚTajimax¡ÛÀ®¿Í¤ÎÆü¤Ë¡Ömixi¡×¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬µÞÁý¤¹¤ë¡ÖÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡×¡Ä¡Ö¹õÎò»Ë¡×ÙèÙé¤ËmixiÃ´Åö¼Ò°÷¤¬»×¤¦¤³¤È
¡Ö¾·ÂÔÀ©SNS¡×¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢Æüµ¤ä¥Þ¥¤¥ß¥¯¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Ê¸²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢2000Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë³Î¤«¤Êµï¾ì½ê¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿mixi(¥ß¥¯¥·¥£)¡£Ê¿À®¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ömixi¡×¤ÏÃ±¤Ê¤ëÎ®¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ä¤Ä¤Ê¤¬¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÉáµÚ¤äSNS¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ömixi¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢²¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£
º£²ó¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒMIXI mixi»ö¶ÈÉôÉôÄ¹¡¦ÅÏÉô´îÀµ¤µ¤ó¤Ë¡¢Ê¿À®»þÂå¤Î¡Ömixi¡×¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿Ìò³ä¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÎáÏÂ¤Ë¤ª¤±¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÊÑ²½¡¢¸½ºß¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÊÌ¥Á¡¼¥à¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ömixi2¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³°Â¦¤«¤é¸«¤¿Î¨Ä¾¤Ê°õ¾Ý¤â¸ì¤é¤ì¤¿¡£
µ»öÁ°ÊÔ¤Ï¡ÚÊ¿À®¤Ë¡Ömixi¡×¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¥ï¥±¡¢SNSóÕÌÀ´ü¤Ë¥«¥®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö°Â¿´´¶¡×¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡Û¤«¤é¡£
¡Ö¤É¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÊÂ¤Ù¤ë¤«¡×¤¬¼«¸ÊÉ½¸½¤À¤Ã¤¿
Ê¿À®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ömixi¡×¤ÎÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ï¼«¸ÊÉ½¸½¤Î°ì¤Ä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òºîÀ®¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è·Ï¤ä¥¢¥Ë¥á·Ï¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÁª¤Ö»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ì¤«¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÂ°¤¹¤ë·Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈ¯·Ý¤Î¤è¤¦¤Ê¥Í¥¿·Ï¤Î¤â¤Î¤ä¡¢¥µ¥à¥Í¤ËÆ°¤¯²èÁü¤òÅ½¤ë¤³¤È¤À¤±¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¿´¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¤â¤Î¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÅö½é¤Îmixi¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¾å¤ËºÇÂç9¤Ä¤Þ¤Ç¥µ¥à¥Í¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ò¥Ó¥ó¥´¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤ì¤¤¤ËÊÂ¤Ù¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥º¥ë´¶³Ð¤ÇÇÛÃÖ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Þ¤ÇÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÊÂ¤Ù¤ë¤«¤¬°ì¼ï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«¸ÊÉ½¸½¤Î¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¼«¤é¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤ê¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÆ°¤¤Ï¡¢Åö»þ¤È¤Æ¤â³èÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£
Æüµµ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü¾ï¤òÈ¯¿®
¤Þ¤¿¡¢¡Ömixi¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Æüµµ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÂ¸ºß¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡ÖÆüµµ¡Ç½¤Ï¡¢º£¤Ç¤âmixi¤ÎÃæ¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»È¤¤Êý¤â¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¡¢¥Ý¥¨¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢½ÐÍè»ö¤ÎµÏ¿¤È¤·¤ÆÃ¸¡¹¤È»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥á¥âÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢À®¿Í¤ÎÆü¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤¬Âç¤¤¯¿¤Ó¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£À®¿Í¼°¤Îº¢¤Ë½ñ¤¤¤¿Æüµ¤äÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¼«ÂÎ¤¬¡¢¡Ø²û¤«¤·¤µ¡Ù¤Ë¿¨¤ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æüµ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Åê¹Æ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï¡Ø¹õÎò»Ë¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¾¯¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤Æ»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÊõÊª¤Ë¤Ê¤ë¡£»ä¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿µÏ¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¡Ömixi¡×¤Ç¤Ï¡Ö²áµî¤Î¤¤¤Þ¤´¤í¤ÎÆüµ¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÉ½¼¨¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ðº£Æü¤¬£±·î£±Æü¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²áµî¤Î£±·î£±Æü¤Ë½ñ¤¤¤¿Æüµ¤¬°ìÍ÷¤Î¾åÉô¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
²áµî¤Î¼«Ê¬¤È¼«Á³¤ËºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¡Ömixi¡×¤Ïº£¤âÆüµÊ¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë°é¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¾ì¡×¤È¤·¤Æ¤Î¡Ömixi2¡×
¸½ºß¤Ç¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ömixi¡×¡£2024Ç¯¤Î12·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ømixi2¡Ù¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£¡Ømixi2¡Ù¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡Ömixi¡×¤È¤ÏÊÌ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡Öº£¤ò¶¦Í¤Ç¤¡¢¤¹¤°½¸¤¨¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢´°Á´¾·ÂÔÀ©¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Ã»Ê¸¥Æ¥¥¹¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ê¸»ú¤òÁõ¾þ¤Ç¤¤ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥Èµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢´¶¾ð¤ä¶õµ¤´¶¤òÄ¾´¶Åª¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ömixi2¤â¡¢mixi¤ò³«È¯¤·¤¿³Þ¸¶¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£mixi¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Åö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤¤¤Þ¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ¤Î¤¢¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿»þÂåÇØ·Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Øº£¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¾ì¡Ù¤È¤·¤Æmixi2¤¬¹½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ömixi2¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£µ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¡¢¼ñÌ£¤ä´Ø¿´¤ò¼´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¡Ömixi¡×¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¡¢´Ø·¸À¤ä¶¦ÄÌ¹à¤òÄÌ¤¸¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤Ï¡¢¡Ömixi¡×¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡Ömixi¡×¤È¡Ömixi2¡×¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡È²¹¤«¤ß¡É
¡Öµ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤â¶¦ÄÌÅÀ¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ðmixi¤ÎÆüµ¤Ï¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤«¤é²áµî¤ÎÆüÉÕ¤òÁª¤Ó¡¢¡ØµîÇ¯¤Î1·î1Æü¤Ë²¿¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¡Ù¤ò¤¹¤°¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢mixi2¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ç²áµî¤ÎÅê¹Æ¤ò´ÊÃ±¤Ë¤¿¤É¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ØµîÇ¯¤Î1·î1Æü¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë¸«ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢X¤Ê¤É¤ÎSNS¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÎ¸³¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¹ÎÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼Æ±»Î¤¬¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Ë¤¯¤¤¶õµ¤¤òÊÝ¤Æ¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Àß·×»×ÁÛ¤Ï¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢mixi¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÂçÀÚ¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüµ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¡¢º£¤â¤Ê¤ªÃ¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃÇÊÒ¤È¤·¤Æ»Ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ömixi¡×¤Ï¡ÖµÏ¿¤È¤·¤Æ¤ÎSNS¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ömixi2¡×¤Ï¡¢¤½¤Îµ²±¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¡¢¡Öº£¡×¤ò¶¦Í¤¹¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤µï¾ì½ê¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Ì¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£SNS¤¬¡Ö¤¤¤«¤Ë¹¤¯ÆÏ¤¯¤«¡×¤«¤é¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤«¡×¤Ø¤ÈºÆ¤ÓÌä¤¤Ä¾¤µ¤ì¤ëº£¡¢¡Ömixi¡×¤Î¡È¿´ÃÏÎÉ¤µ¡É¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Ä¹¤¯»È¤ï¤ìÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î°ì¤Ä¤Î»Ø¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¾®³ØÀ¸ÃË»Ò¤¬¹¥¤à¡Ö¥É¥é¥´¥ó¡×¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÄÎáÏÂ¤Î²ÈÄí²Ê¶µºà¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶Ã¤¤ÎÊÑ²½¡×
