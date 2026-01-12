マンション投資で横行する、悪徳不動産「ローン詐欺」騙しの手口…知らない間に犯罪者に【不動産投資】

「今決めてくれたら、特別に値引きしますよ」

何千万円もする不動産投資を検討しているとき、「キャッシュバック」や「値引き」と聞けば、誰でも得する気分になるはずです。でもそのウマい話が、実は投資家に不利な契約にこぎつけるための見せかけだとしたら？

「銀行には内緒で」と持ち掛けられるその話も、どれだけ危険か知らない人が多いと思います。

そこで、私自身が90戸の物件を所有・運用してきた経験と、「販売戸数日本一の不動産営業マン」としての実績にもとづき、不動産営業マンの言葉の裏に隠された“本当の狙い”をお伝えします。

悪質なキャッシュバックが横行

最近、目立ってきた手口の中でも特に悪質で、投資家が「ローン詐欺」の共犯にさせられる可能性のある営業トーク。それが、オーバーローンへの巧妙な手口です。

「この物件を買ってくれたら、100万円〜200万円をキャッシュバックします」

これだけ聞けば、一見、お得に思えます。自己資金がゼロで済むどころか、100万、200万円がもらえて不動産が手に入るわけですから、飛びつきたくなる気持ちもわかります。

しかし、このカラクリはこうです。

本来3000万円で売るべき物件を、銀行には「3400万円の物件」として申請し、満額の融資を引き出します。 そして、銀行から振り込まれた3400万円のうち、上乗せした400万円から、業者と結託して200万円を顧客に戻す（バックする）のです。

業者は3200万円で売ったのと同じことになり、顧客は200万円の現金を手にして、一見「Win-Win」のように見えます。

なぜこれがヤバいのか。

当然、このキャッシュバックは銀行に「内緒」で行われます。つまり、銀行を騙して不正に融資を引き出す行為であり、もし発覚すれば、購入者は「共犯」として融資の一括返済を求められる可能性が極めて高いです。ですから、 「銀行に秘密」という言葉が出てきたら、その営業マンは即刻切ったほうが身のためです。

業者がそんな危険なことをする理由は単純で、そうでもしないと売れないからです。商品力（物件の価値）に自信がなく、営業力もない会社は、目先の現金で顧客を釣るしかありません。

この手口と、面談するだけで「ギフト券5万円プレゼント」というキャンペーンは、似ているようで本質が違います。ギフト券は「契約しなくても」もらえるものであり、広告宣伝費の一環です（もちろん、その原資も最終的には物件価格に乗せられていますが）。しかし、契約と引き換えに行われる「銀行に内緒の」キャッシュバックは、完全に違法な領域に踏み込んでいるのです。

「今決めてくれたら、特別に値引きします」のワナ

「本日決めていただけるなら、特別に50万円お値引きします」

これは、決断を急がせる典型的な営業トークです。

値引きと言われると、「今決めればお得になるのか」と心が揺らぐかもしれません。

しかし、この「即決条件の値引き」も、警戒すべき言葉の一つです。この言葉の裏には、お客様にその場で契約させ、他社との比較検討の機会を奪おうとする、営業マンの強い意図が隠されています。

考えてみてください。本当に価値のある優良物件は、黙っていても買い手がつく「早い者勝ち」の世界です。わざわざ価格を下げてまで、特定のお客様に売る理由は何一つありません。では、なぜ彼らは値引きを提案してくるのでしょうか。

最初から値引き分を上乗せした価格を提示して、さも特別なサービスであるかのように見せかけ、値引きを演出してお得感をあおるケースはよくあります。その値引き後の価格こそが、本来の適正価格か、あるいはそれでもまだ割高かもしれません。

物件の条件、あるいは会社のサービス内容に自信がないため、お客様が他社の話を聞きに行く前に、何としてでもその場で契約を結んでしまいたい。その焦りが、「今だけ」「あなただけ特別に」といった限定的な言葉を使った値引き提案となるのです。

これは、悪質な業者が「資料を持ち帰らせない」のと同じ論理です。 冷静に調べられたら、不利な点や割高な点が一瞬でバレてしまう可能性があるからです。

不動産投資は、人生を左右する大きな決断です。その場の雰囲気に流されたり、目先の数十万円の値引きに釣られたりして、焦って決断を下すべきではありません。

