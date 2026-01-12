今回紹介するのは、Threadsに投稿されたキャットタワーを使いこなしている猫ちゃん。こなれた感じでキャットタワーでくつろいでいた猫ちゃん。しかし、購入した当初は様子が違ったようです。投稿はThreadsにて、2.6万回以上表示。いいね数は3000件を超えました。

最初はビビってたくせに…

今回、Threadsに投稿したのは「Miyu.y」さん。登場したのは猫のらんぼちゃんです。

投稿には、キャットタワーをこなれた様子で使いこなしている、猫のらんぼちゃんの姿が。ひじを置き、寄りかかるようにしてくつろいでいる姿は、まさにこなれている感じ満々。「ここ、自分のテリトリー」的なことも思っていそうです。

しかし、投稿主さんによると、キャットタワーを購入した当初は事情が違った模様。なんとキャットタワーに対してビビっていたのだとか。それから半月、キャットタワーが安全なものだと分かったのでしょう。態度が変わって、見事使いこなすようになったようです。何事も最初は緊張しますよね。

こなれた様子でキャットタワーを使いこなす様子がSNSで注目を集める

最初は緊張していたものの、半月経って使いこなすようになった、らんぼちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「「あたちくらいになるとな～」とか言ってそう」「「これ思ったよりエエ具合やないかい…」と聞こえてきます」「じゃあまずは君から聞こうか」「おまえも来いよ」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方がらんぼちゃんの姿を見て、いろいろな声を連想したようですね。

Threadsアカウント「Miyu.y」では、猫のらんぼちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も微笑ましいものばかりです。

