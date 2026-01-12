ºå¿À¡¦À¾Í¦µ±¡¡¡Ö¼ÙËâ¤È»×¤Ã¤¿¤é¼¤á¤ë¤À¤±¡×¡¡¡ÖÇ¯ÃË¡×ºÆµ¯¤ØÇØ¿å¡¡Ï¢Â³ÀèÈ¯ÅÐÈÄÆüËÜ¿·¡õ1500K°ÕÍß
¡¡¡ÖÇ¯ÃË¡×¤ÎÀÀ¤¤¤Ï¶â»úÅã¼ùÎ©¡ªºå¿À¡¦À¾Í¦µ±Åê¼ê¡Ê35¡Ë¤¬11Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àËÜµòÃÏ¡ÖÆüÅ´¹ÝÈÄSGL¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆôºê¡×¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£1990Ç¯¤Î¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î±¦ÏÓ¤Ï¡¢Ï¢Â³ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Î¥×¥íÌîµåµÏ¿¹¹¿·¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ºå¿ÀºßÀÒÃæ¤ÎÃ£À®¤Ê¤é72Ç¯¹¾²ÆË°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÄÌ»»1500Ã¥»°¿¶¤Ë¤â°ÕÍß¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀèÈ¯¿Ø¤Î°ì³Ñ¤òÀê¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê1¥«·îÁ°ÅÝ¤·¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç½àÈ÷¤òÀ°¤¨¡¢2·î1Æü¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦ÀÄ¼Ì¿¿¤âÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÈÍ¦µ±100¡ó¡É¤Ç¡ÖÇ¯ÃË¡×¤Î°ìÇ¯¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡£ÁáÄ«¤«¤é¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ìó6»þ´Ö¤ËµÚ¤ÖÎý½¬¤ò½ª¤¨¤¿À¾Í¦¤Ï¡¢¶â»úÅã¤Î¼ùÎ©¤Ë¾È½à¤òÄê¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÏ¢Â³ÅÐÈÄ¿ô¤È1500Ã¥»°¿¶¤ÏÃ£À®¤·¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÏÍð¤µ¤º¤Ë¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÃúÇ«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡°ÎÂç¤ÊµÏ¿ÅþÃ£¤ò»ë³¦¤ËÂª¤¨¤ë¡£À¾Í¦¤¬¸À¤¦¡ÖÏ¢Â³ÅÐÈÄ¿ô¡×¤È¤ÏÏ¢Â³ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Î¤³¤È¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÌÜ²¼298»î¹çÏ¢Â³ÀèÈ¯ÅÐÈÄÃæ¤Ç¡¢¤¢¤È14»î¹ç·ÑÂ³¤¹¤ì¤Ð»³Æâ¿·°ì¡ÊÆî³¤¡¢ºå¿À¡Ë¤¬µÏ¿¤·¤¿311»î¹ç¤Î¥×¥íÌîµåµÏ¿¹¹¿·¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥íÌîµå¤Ç²áµî60¿Í¤·¤«Ã£À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÄÌ»»1500Ã¥»°¿¶¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤È16¡£¤³¤Á¤é¤Ïºå¿ÀºßÀÒÃæ¤ÎÅê¼ê¤¬ÅþÃ£¤¹¤ì¤Ð72Ç¯¹¾²ÆË°ÊÍè54Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Í¸À¼Â¹Ô¤¹¤Ù¤¯¡¢ËüÁ´¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë¡£ºòµ¨¤Ï±¦É¨¸Î¾ã¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢1·³ÅÐÈÄ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¾¯1»î¹ç¡£2Ç¯ÌÜ¤Î10Ç¯°ÊÍè¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌ¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇºÆµ¯¤ò´ü¤·¡¢º£¥ª¥Õ¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê¤âÌó1¥«·îÁ°ÅÝ¤·¤È¤Ê¤ëºòÇ¯11·î¤«¤é¼«¼ç¥È¥ì¤ò³«»Ï¡£Ä´À°¤Ï½çÄ´¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¡Ö8³ä¤¯¤é¤¤¡×¤Ç40µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Î2·î1Æü¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÀï¤¦½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦»Ñ¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡±¦É¨¤ÎÉÔ°Â¤â¾Ã¤¨¤¿¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤ÎÈèÏ«¤¬ÃßÀÑ¤·¡¢ºòÇ¯½ÕÀè¤Ë¡Ö±¦É¨ÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓ¤ÎÊÑÀ¡×¤È¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ÆÀïÀþÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤â¼£ÎÅ¤ËÅØ¤á¤¿·ë²Ì¡¢¡ÖMRI¤ò»£¤Ã¤¿¤é¤â¤¦ÉáÄÌ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ë¾õÂÖ¡×¤È½çÄ´¤Ë²óÉü¡£¥ª¥Õ¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×·Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÂÀÂÜ¤Î¶ÚÆù¶¯²½¤ËÎå¤ó¤Çº£µ¨¤Ë¸þ¤±¤¿ÅÚÂæ¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤âµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤ÇÎý½¬¤ËÎå¤ó¤À¡£¡Ö¤³¤Î¡ÊÈ©¤Î¡Ë¿§¤ò¸«¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£µîÇ¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬°¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éÎÉ¤¤¾õÂÖ¡×¡£¾®Çþ¿§¤Ë¾Æ¤±¤¿È©¤¬½¼¼Â¤Ö¤ê¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï4Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¡£¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢ºÆµ¯¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡Ê¥Á¡¼¥à¤Î¡Ë¼ÙËâ¡Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¼¤á¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ÈÂÎ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÇØ¿å¤Î¿Ø¤Î·è°Õ¤ÇÎ×¤à¸áÇ¯¡£ñ¥ÁÖ¡Ê¤µ¤Ã¤½¤¦¡Ë¤È¶î¤±È´¤±¤ë¡£¡Ê»³¼ê¡¡¤¢¤«¤ê¡Ë
¢ãÎòÂå3°Ì¤Î298»î¹çÏ¢Â³ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¢ä
¡¡¡û¡ÄÀ¾Í¦¡Ê¿À¡Ë¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î11Ç¯10·î13Æü¥í¥Ã¥ÆÀï¤«¤éºòµ¨¤Þ¤Ç298»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£·ÑÂ³Ãæ¤ÎµÏ¿¤Ç¤ÏºÇÄ¹¤Ç¡¢¥×¥íÌîµåµÏ¿¤Î»³Æâ¿·°ì311»î¹ç¤Þ¤Ç¤¢¤È13»î¹ç¡£ÌÜ²¼ÀÐÀî¡Ê¥ä¡Ë¤Î306»î¹ç¤Ë¼¡¤°ÎòÂå3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡û¡Ä¤¢¤È16¸Ä¤ËÇ÷¤ëÄÌ»»1500Ã¥»°¿¶¤Ï²áµî60¿Í¤¬Ã£À®¡£¤³¤Î¤¦¤Áºå¿ÀºßÀÒÃæ¤ÎÃ£À®¤Ï72Ç¯¤Î¹¾²ÆË¤Þ¤Ç²áµî4¿Í¤Ç¡¢Â¾µåÃÄºßÀÒ¤ò·Ð¤Æ¤ÎÃ£À®¤Ï66Ç¯¤Î¸¢Æ£ÀµÍø¡ÊÂçÍÎ¢ªÅì±Ç¢ªºå¿À¡Ë¤À¤±¡£º£µ¨³«Ëë»þÅÀ¤Ç35ºÐ4¥«·î¤ÎÀ¾Í¦¤Ï¡¢¸¢Æ£¤Î32ºÐ2¥«·î¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹Ã£À®¤Ë¤Ê¤ë¡£