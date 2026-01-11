元楽天・島内宏明氏、YouTuberのチャンネルで異例の引退会見「新時代すぎる」「貴重な肉声」
楽天一筋14年、昨年10月に球団から戦力外通告を受け、1月4日に現役引退を発表した島内宏明氏（35歳）が、1月10日にYouTuber・B-モレルのチャンネルで“引退会見”をした。
島内氏は4日に自身のSNSで「星野監督に育てられ、2013年日本一を経験しました。体が限界を迎え、他球団でのプレーも叶わずここで終えることになりました」と引退を報告。そして「チームメイト、チーム関係者、家族、ファンの方々のおかげでここまでプレーできました。14年ありがとうございました」とつづっていたが、2021年に打点王（96打点）、2022年に最多安打（161安打）のタイトルを獲得するなど、チームに大きな貢献をしてきた功労者ながら、会見もない静かな引退となり、ファンの間からは「寂しい」の声が上がっていた。
しかし、10日に、“島内選手の大ファン”を公言するYouTuber・B-モレルのチャンネルに、島内氏が出演。動画のタイトルは「島内宏明引退会見 司会進行：B-モレル」で、戦力外通告を受けたあと引退の気持ちが固まるまでの経緯や、今後のことについてコメント。
そしてファンに対しては「自分一人でこんな結果を残すことも、もちろんできなかったですし、やっぱりね、ファンの大声援というか、スタジアムでのね、そこもだいぶ力に変わってたと思いますし、それこそ応援もね、そのおかげでタイトルも何かしらね、少しは絶対にあると思うんで、自分だけではないんで、本当にそこでは感謝しています」と感謝を伝えた。
この動画に、ファンからは「こんなにたくさん話してる島内さん、初めて見ました」「引退会見なくてモヤモヤしてたけど…ありがとう！B-モレルさん！！」「『♪ここで〜しま〜うち〜！』が歌えなくなるのは寂しいけど、現役おつかれさまでした！」「YouTuberのチャンネルで引退会見…新時代すぎるｗ」「島内さんの貴重な肉声だ」などの声が上がっている。
島内氏は4日に自身のSNSで「星野監督に育てられ、2013年日本一を経験しました。体が限界を迎え、他球団でのプレーも叶わずここで終えることになりました」と引退を報告。そして「チームメイト、チーム関係者、家族、ファンの方々のおかげでここまでプレーできました。14年ありがとうございました」とつづっていたが、2021年に打点王（96打点）、2022年に最多安打（161安打）のタイトルを獲得するなど、チームに大きな貢献をしてきた功労者ながら、会見もない静かな引退となり、ファンの間からは「寂しい」の声が上がっていた。
そしてファンに対しては「自分一人でこんな結果を残すことも、もちろんできなかったですし、やっぱりね、ファンの大声援というか、スタジアムでのね、そこもだいぶ力に変わってたと思いますし、それこそ応援もね、そのおかげでタイトルも何かしらね、少しは絶対にあると思うんで、自分だけではないんで、本当にそこでは感謝しています」と感謝を伝えた。
この動画に、ファンからは「こんなにたくさん話してる島内さん、初めて見ました」「引退会見なくてモヤモヤしてたけど…ありがとう！B-モレルさん！！」「『♪ここで〜しま〜うち〜！』が歌えなくなるのは寂しいけど、現役おつかれさまでした！」「YouTuberのチャンネルで引退会見…新時代すぎるｗ」「島内さんの貴重な肉声だ」などの声が上がっている。