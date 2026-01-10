株式会社ブリッツは、軽量性と高精度を両立した新製品「ラグナット」を2026年1月8日に発売した。

同製品は、M12×P1.5およびP1.25サイズに対応し、冷間鍛造製法による高い剛性を実現。1個あたり48g、全長31mmの非貫通タイプで、17HEX仕様の20個セットとなっている。「MADE IN JAPAN」の品質にこだわった同製品は、走行性能と信頼性を重視するユーザーに向けた製品である。

冷間鍛造製法を採用した高強度 ラグナット（M12×P1.5 / P1.25）が新登場！

Lug Nutの商品詳細はこちらをご覧ください

https://www.blitz.co.jp/products/powergoods/lugnut.html

■製品特徴

M12×P1.5/P1.25サイズのラグナット。 冷間鍛造製法を採用。 全長31mm 有効ネジ23ｍｍ17HEX 非貫通タイプ 20個入り。 1個当たり48gの軽量ナット。 信頼の「MADE IN JAPAN」。

販売開始日：2026年1月8日（木）

商品に関するお問い合わせ【ブリッツ サポートセンター】

月曜～金曜 10:00～12:00、13:00～17:00 / 〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6

TEL：0422-60-2277 FAX：0422-60-0066

商品購入前のご相談・お問い合わせ TEL：0422-38-6330

リリース提供元：株式会社ブリッツ