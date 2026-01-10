旦那さんの自分勝手な行動に振り回されて、ストレスを抱えている人も多いと思います。しかも、そんな奥さんを鬼嫁扱いする最低な旦那さんもいるようで……？ 今回は、同僚の前で悪口を言う夫に怒りで震えた話をご紹介いたします。

同僚に嫁の悪口を言う夫

「ある日、飲み会帰りの夫が同僚を連れて家に帰ってきました。しかもそのことを聞かされたのは、家に帰ってくる20分前……。私は子どもを寝かしつけてゆっくりしようとしてたのに、急いでパジャマから部屋着に着替え、簡単におつまみを用意しました。それなのに夫は、酔っ払って帰ってきて『おつまみこれだけかよ』と文句を言い始めたんです。

そして同僚に『気の利かない嫁でごめんな』と言い出したので、『だったらもう少し早めに連絡してよね』と言ったんです。すると夫は『おー怖い怖い』『うちの嫁、鬼嫁だからさ』『俺がいつもこうやって気使って折れてやってんだよ』と言い出して、本気でイラッとしましたね……。

さらに過去の話を蒸し返して『この前、ゴルフ行っただけでもめちゃくちゃ怒られてさ』と、まるで私が悪いかのような言い方をしてきたんです。ゴルフの件だって、本当はその日は子どもとお出かけする予定だったのに、勝手に予定を入れた夫のせいで行けなくなったから、悪いのは完全に夫ですよね。同僚の前でいい顔をして、私を鬼嫁扱いするのが許せませんでした」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ いつも振り回されているのは奥さんのほうなのに、その奥さんを鬼嫁扱いするなんて許せませんよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。