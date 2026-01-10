スニーカーのトレンドは？「オシャレな人に選ばれている」その理由





なぜ今「プーマ」が人気？

韓国セレブをきっかけのひとつに、トレンドを席巻中なのがプーマ。





H-STREET OG／プーマ（プーマ お客様サービス）

とくに人気の「SPEEDCAT」は、シーンを問わずにはける洗練された“ロープロファイル（薄底）”フォルムが幅広く受け入れられました。プーマが大切にしているのは、スポーツのDNAを受け継ぎながら、ファッション性を融合させた進化を続けること。



SPEEDCATは、モータースポーツをルーツにアップデートを重ね、バレエ型などが誕生しています。今年はランニングスパイクをベースにした「H-STREET」を再ローンチ。今後も薄底アイテムにフォーカスするのでぜひご注目ください。（プーマPR・福井達矢さん）







次なる形は「バレエシューズ風」





ブラウンスニーカー／ロックフィッシュウェザーウェア（トヨダトレーディング プレスルーム）

スポーティなイメージから一転、甘さをおびたバレエシューズのようなスニーカーがさまざまなブランドから登場中。ポイントは、スエード調の素材と絶妙なブラウンカラー。「甘すぎるのは苦手」という人でも取り入れやすい、落ち着いたトーンが魅力。足元をダークトーンで引き締めつつ、黒スニーカーにはない隙と愛嬌を宿して。







「ALL STAR」が約25年ぶりのリニューアル

【RENEWAL POINT】

1.新設計のラストで抜群のフィット感と安定性を実現

2.約60グラム※の軽量化 ※片足26.5cmでの従来品との比較

3.インソール＆ヒールのクッション性UP

4.アウトソールの屈曲性が向上





ALL STAR HI ／コンバース（コンバースインフォメーションセンター） コンバースの定番モデル「ALL STAR」が、長年愛されてきたデザインはそのままに、はき心地を一新。軽量化に加え、フィット感やソールのしなやかさがレベルアップ。新色も順次発売予定。







