「激安すぎて即買い」コストコに″巨大セボンスター″登場中！今なら″700円引き″で買える

2026年1月9日現在、アメリカ生まれの会員制スーパー「コストコ」に、巨大なセボンスターが登場しています。

ペンダント20個入りの大容量セットです。

「チョコ入ってないからコレクションしやすい」

カバヤ食品の女児向け玩具菓子「セボンスター」は1979年発売のロングセラー商品です。チョコレートと一緒に、女児心をくすぐるキラキラのペンダントが入っています。

近年ブームが起こっている"平成女児グッズ"のひとつとして、再び注目を集めています。

コストコでは、コストコ限定パッケージで販売されています。セボンスターの公式インスタグラムアカウントによると、昨年12月から順次、コストコでの取り扱いが始まっています。

通常のセボンスターといえばペンダントは1個入りですが、コストコはなんと20個入り！

存在感抜群の巨大な箱に入っています。しかも開封後も飾って収納できる仕様です。なお、ペンダントはランダムで、色違いや重複の可能性もあります。

SNSでは「激安すぎて即買い」「ほんとにそのままでっかくなってて感動する」「チョコ入ってないからコレクションしやすい」「スーパーラッキー宝石2個入ってて嬉しい」といった声が寄せられています。

通常の店頭価格は3188円ですが、1月9日現在、700円引きの2488円で販売している倉庫店もあります（編集部調べ）。

コストコのオンラインストアでは、3688円→2988円（送料込）で販売されています。送料込のため店頭よりは少し高めですが、倉庫店が近くにない人は通販を利用するのもありです。セール価格は3月1日まで適用される予定ですが、在庫がなくなり次第、終了となります。

セボンスターをお得にたくさんゲットしたいコストコ会員はチェックしてみて。

※画像はセボンスターの公式インスタグラムより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）