ニューヨーク＆さらば青春の光がMCを務めるABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ season5』。

1月6日（火）放送の同番組では、10年ぶりのグラビア復帰を果たした時東ぁみが芸能人に口説かれた過去を暴露する場面があった。

©AbemaTV,Inc.

【写真】「胸のところが…」際どすぎる水着カットにニューヨーク・嶋佐も大興奮

今回のスタジオでは、ゲストにタレントの時東ぁみ、グラビアアイドルの榎原依那が登場。

デビュー20周年の節目にグラビア復帰を果たした時東の写真が公開されると、刺激的な水着のデザインにさらば青春の光・森田は「もう眼鏡とかじゃないやん」、ニューヨーク・嶋佐も「胸のところが眼鏡みたい」と大興奮する。

©AbemaTV,Inc.

一方、“国宝ボディ”と称される榎原は最新写真集に掲載の“髪ブラ”ショットを披露。「令和のあゆ」「許可取った？」と盛り上がるMC陣に、榎原は「知らなかったんです！」と返した。

「1週間の撮影の中で一番大変なカットだった」と撮影時を振り返った榎原は、「ガウンでギリギリまで行って…」とシャッターを切る直前にガウンを脱ぎ、髪をセットして撮影に挑んだと明かす。

「ちょっとズレると見える」「（髪が）揃いすぎても不自然だから…」と、撮影秘話を語った榎原に、ニューヨーク・屋敷は「あゆも大変やったやろうな」としみじみコメントした。

◆芸能人に口説かれた過去を暴露

また、酒にまつわるエピソードトークでは、時東が芸人に口説かれた過去を明かした。

©AbemaTV,Inc.

「普段はほぼほぼ飲まない」というものの「飲むと決めたらとことん飲みたいタイプで、結構飲めるタイプ」だと語った時東。屋敷が「芸能界だと誰と飲む？」と質問すると、時東は「昔を考えると、NON STYLE・井上さんとかはよく（飲みに行った）」と答えた。

これに、さらば青春の光・東ブクロが「口説かれたりとかは？」と踏み込むと、時東は「まぁ…」と意味深に頷き「でも、ベタじゃないですか」と回答。森田は「井上さんが口説くことベタって言ってる」とツッコミを入れ、笑いを誘っていた。