1月4日、現在深夜帯で放送中のtimeleszの冠番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）が、今春プライムタイムに昇格すると『東スポWEB』が報じた。

【写真】篠塚大輝＆松島聡がガチンコで交渉……貴重なロケショット

「昨年12月に終了した『酒のツマミになる話』の後枠で、金曜21時58分からの放送になるそうです。昨年4月の開始時は深夜1時25分からの放送でしたが、好評のため昨夏に1時間以上放送時間が繰り上がったばかり。報道が事実であれば、かなりの出世ですね」（テレビ誌編集者）

フジテレビの回答は

関東ローカルの深夜番組ながら、5月19日の放送分は放送から1週間で見逃し配信が159万回再生を記録するなど、大きな話題に。

昇格の報道を受け喜ぶファンが殺到する中、一部SNSユーザーからは「視聴率悪いよね？」「誰が見るの？」と苦言を呈する声も。

しかし制作会社関係者は「納得の昇格」と語る。

「フジテレビが運営する動画配信サービス『FOD』の2025年のユニークユーザー（一定期間内にウェブサイトを訪れたユーザー）数ランキングが発表されましたが、同番組はバラエティー部門で見事1位に輝いています。

視聴率も高いに越したことはないですが、今は見逃し配信での再生数に加えて、系列の有料動画配信サイトにいかに呼び込めるコンテンツを作るかが課題になっていますからね。局への貢献度を考えたら、プライムタイム昇格も当然でしょう」

timeleszの番組が異例の出世を遂げた理由はほかにも。

「プライムタイムの冠番組を務められるような人気タレントであれば、最低でも半年前にはスケジュールを押さえないといけません。しかし『酒のツマミになる話』は演出を巡り、納得できなかった『千鳥』の2人が降板を申し出たことで、急きょ昨年末で終了することになりましたからね。

1から番組を立ち上げるには時間がなさすぎるため、すでに放送されている番組の中から昇格させるしかない。加えて『千鳥』が降板した経緯を考えると、同じ吉本所属の芸人には頼めないでしょう。そこでジャンルが違うtimeleszの冠番組に白羽の矢が立ったのでは」（テレビ局関係者）

プライムタイムへの昇格が事実なのかフジテレビに問い合わせるも、

「改編の詳細についてはお答えしておりません」

の回答に留まった。破竹の勢いを見せる彼らなら、フジテレビの救世主になってくれるかも？