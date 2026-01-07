この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AI情報に特化したYouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【日本語を喋る動画を作れる】最新の動画生成AI「Seedance 1.5 Pro」で映画品質の音声付き動画を無料で作る！」と題した動画を公開。動画では、TikTokを運営するByteDance社が開発した最新の動画生成AI「Seedance 1.5 Pro」を使い、無料で日本語の音声付き動画を作成する方法が解説されている。



動画では、Seedance 1.5 Proがテキストや画像から動画を生成するAIモデルの最新版であると紹介。最大のアップデートとして、動画にサウンドや効果音、多言語の音声を付与できる「音声生成機能」が実装されたと説明した。特に、動画内のキャラクターに口パク（リップシンク）させながら日本語を話させることが可能になった点は大きな進化だと指摘する。



性能面では、Googleの「Veo 3.1」やKling AIの「Kling 2.6」といった最先端モデルに匹敵する性能を持ちながら、低コストで提供されているという。例えば、あるツールでは、720pの5秒動画を生成するのに必要な費用は0.26ドルと、他のモデルに比べて安価に設定されていると語られた。



さらに動画では、このAIを無料で試せる3つのプラットフォームが紹介された。ByteDanceが運営する「Dreamina AI」では、毎日付与される無料クレジット内で動画生成が可能。AIチャット経由で画像や動画を作成するデザインAIエージェント「Lovart」でも、無料クレジットを使って試すことができる。開発者向けプラットフォーム「fal」では、個別課金制で低コストから利用できるという。



これまで専門的な技術や高価なソフトが必要だった音声付きの高品質な動画制作が、Seedance 1.5 Proの登場によって誰でも手軽に試せるようになった。短編ドラマや広告、SNSコンテンツなど、その活用方法は多岐にわたるだろう。まずは無料のプラットフォームから、その実力を試してみてはいかがだろうか。