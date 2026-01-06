【無印良品】ギャル曽根も愛用する“取り替え楽々”ごみ袋「しかもこれ99円」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルにて『【無印良品】ギャル曽根のおすすめ商品紹介！43品爆買い！』という動画を公開。動画では、ギャル曽根さんが【無印良品】で購入したさまざまな商品を紹介する様子が公開されました。今回はその中から、ギャル曽根さんも絶賛した“便利な日用品”をピックアップ♪

ギャル曽根さんが「このごみ袋マジで良くて」と紹介したのがこちらの商品。

◼︎ロール仕様のごみ袋

無印良品 / 再生ポリエチレン入り ごみ袋 税込99円（公式サイトへ）

丸底で自立しやすく、ごみ箱で保管しやすいロール仕様。

袋がつながっているため、ロールのままごみ箱に入れて、ゴミ捨ての際にそのまま取り換えることが可能です。

ギャル曽根さんは、45Lタイプ（10枚入り）を購入されていましたが、他にも、30L（12枚入り）や20L（15枚入り）もあります。

◼︎ごみ袋セットの手間が省ける！

ギャル曽根さんは「ごみ箱にこのままセットするのね。そうするとさ、これ繋がってるからロールで」「めっちゃいいでしょ？」と言い、ごみ捨ての際には、袋の上を縛ってから切り離せば、次のごみ袋をセットする面倒な手間が省けると説明してくれました。

そして「しかもこれ99円。安いよね」と話し、スタッフさんも「これ買おう」と興味津々の様子でした♪

■動画もチェック

動画内では、こちらの他にも、ギャル曽根さんが無印良品で購入した食品なども紹介してくれています！ぜひチェックしてみてくださいね。