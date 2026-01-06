「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

「高学歴で世に出た人」と「低学歴で世に出た人」

――高学歴と低学歴。たびたび議論になることですが、社会に出たときに違いなど生まれるのでしょうか。

びーやま氏（以下：びーやま）：生まれると思いますね。もちろん、学歴の有無で人生の幸福度は決まらないと思いますが、学歴の差がないというのはきれいごとかと思います。

――詳しく教えてください。

びーやま：まず、チャンスの数が違います。特に20代のように社会に出て間もない頃は、その人が優秀かどうかをある程度担保するものとして学歴が用いられます。

たとえば、「東大卒だから優秀だろう」とか「早稲田生だったらそつなくこなすだろう」みたいなことがあるわけです。しかも、名門大学の場合、OB・OGも多かったりして実績が多かったりもしますから、それだけで有利だったりもするなと。

その先で成果を残せるかどうかは別ですが、チャンスそのものがかなり貴重ですから、その価値は大きいと思います。

――低学歴はそうではないと。

びーやま：厳しい言い方をすればそうですよね。新卒採用の学歴フィルターなんかを見ていても、やはり学歴によってチャンスの量は大きく減ってしまうわけですから。

僕は人生の豊かさのひとつに「選択肢の量の多さ」が含まれていると思っていて、その恩恵をなかなかキャリアのなかで受けられないのが低学歴かなと思います。

しかも、僕が言いたいのは低学歴がダメということではなくて、その人がいいものを持っていたとしても、「学歴がない」というだけでチャンスが減ったらもったいなくないですか？ということなんです。

