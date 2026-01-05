【990人が絶賛】焼き方がコツ！型不要で作れる「ふわしゅわスフレパンケーキ」

おしゃれで思わずテンションが上がる朝食といえばパンケーキ。人気のパンケーキ専門店が作る「スフレパンケーキ」をおうちで味わえたらうれしいですよね。お店のようなふんわり分厚いパンケーキが、セルクル型を使わずにフライパンだけで簡単に作れるレシピをご紹介します。

生地を2回に分けて重ね焼きし、お店みたいなふわふわ食感に

1. ボウルに卵黄、ヨーグルト、砂糖、サラダ油を入れて混ぜ、ふるったベーキングパウダーと強力粉を加えてなめらかになるまで混ぜます。





2. 別のボウルに卵白と塩、レモン汁を入れてしっかり泡立てます。





3. 1に2を加えて、泡をつぶさないようにさっくりと混ぜます。





4. 熱したフライパンに生地をスプーンでこんもりとのせ、蓋をして弱火で1分半焼きます。さらに生地をのせ、蓋をして弱火で2分焼きます。





5. 上下を返し、蓋をして弱火で2分ほど焼けばでき上がり。





上手に作るコツは、卵白をしっかりと泡立てて、フライパンに生地をこんもりのせること。メレンゲにレモン汁を入れることでふっくらとした厚みを再現できます。口の中でシュッと溶けてなくなる軽い食感なので、ペロリと平らげてしまいそうですね。ゆっくりできる日の朝食やおやつにいかがでしょうか。