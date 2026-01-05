¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¡Ö¶ì¤·¤ß¤ò20¡Á30¸Ä¸º¤é¤»¤ÐÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¡× ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥ºÁêÀîÎ¼Æó´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë¸½¼ÂÅª¾¡»»
²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡¦ÁêÀîÎ¼Æó´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡¡28Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²¿¤ò¹â¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¨¡¨¡²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÁêÀîÎ¼Æó¿·´ÆÆÄ¤¬¤Þ¤ºµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¼´¤È¤·¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¹¶¼é¤Ë¤ª¤±¤ëÁÈ¿¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£¶¥¤Ã¤¿Å¸³«¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï²¿¤«¡£Êá¼ê½Ð¿È¤Î»Ø´ø´±¤¬ÉÁ¤¯¥Á¡¼¥à¶¯²½¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤ËÇ÷¤ë¡£
ºòÇ¯¤Þ¤Ç£´Ç¯´Ö¡¢¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÁêÀîÎ¼Æó´ÆÆÄ¡¡photo by Sankei Visual
¨¡¨¡¡¡¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë£´Ç¯´Ö½êÂ°¤·¡¢µåÃÄ¤Î¶¯²½Êý¿Ë¤ä±¿±Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹â¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÁêÀî¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò´Þ¤á¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤¬°ìÈÖ¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¹¶·âÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÁÈ¿¥ÎÏ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¶¥¤Ã¤¿Å¸³«¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¾¡¤ÁÀ±¤òÁý¤ä¤»¤ë¤«¥«¥®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡¾¡Éé¤òº¸±¦¤¹¤ë¶¥¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºîÀï¤¬¼Â¹Ô¤Ç¤¤ºÏ¢Æ°À¤ò¼º¤¦¾ìÌÌ¤¬Â¿¡¹¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡£
ÁêÀî¡¡Å°Äì¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤ì¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹¶·â¤Ç¤â¼éÈ÷¤Ç¤âÊ£¿ô¿Í¤¬Íí¤à¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÏ¢·¸¤â²ÝÂê¤Ç¤¹¤·¡¢¼«¸Êµ¾À·¤â´Þ¤á¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉôÊ¬¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¾¡¤Æ¤ëÆ°¤¤òºÆÅÙ³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡¤½¤³¤ÇÁêÀî´ÆÆÄ¤¬¡¢Í×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åê¼êÂÐÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÂÐÂÇ¼Ô¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡£
ÁêÀî¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶¯²½¤ÏºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡ÅöÁ³¡¢½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬Êá¼ê¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢»³ËÜÍ´ÂçÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼ã¼ê¤Î¾¾Èø¼®²¸Áª¼ê¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¸ÍÃì¶³¹§Áª¼ê¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤£³¿Í¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÁêÀî¡¡´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¾¡¤Ä¤«Éé¤±¤ë¤«¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÂÇ¤Ä¤°¤é¤¤¤ÎÂÇÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤À¤±¤Î¿Í´ÖÀ¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò°ìÈÖ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆÃ¯¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Î¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¡Ú¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÎÏ¡Û
¨¡¨¡¡¡ÀèÈ¯¿Ø¤ÏÅì¹î¼ùÅê¼ê¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾õ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢º£µ¨¤Ï¤Û¤«¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ÁêÀî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤Ï¤â¤¦¼ã¼ê¤ÎÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀÐÅÄÍµÂÀÏº¤äÃÝÅÄÍ´¤È¤¤¤Ã¤¿ÀèÈ¯¤Ï¡¢¤â¤¦¾åÀÑ¤ß¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà¤¿¤Á¼ã¼êÅê¼ê¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡¾ï¤Ë¶ì¤·¤¤¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Ç¤¹¤¬¡¢±¿ÍÑ¤¹¤ë¾å¤Ç¥«¥®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÁêÀî¡¡ºòÇ¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿µÜ¾ëÂìÂÀ¤äÃæÀî¸×Âç¡¢º¸¤ÎºäËÜÍµºÈ¤Ê¤É¡¢Èà¤é¤¬¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆ±ÅÀ¤ä¶Ïº¹¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¤â¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÅöÁ³¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤¢¤ë»³粼¹¯¹¸¤ä¿¹¸¶¹¯Ê¿¡¢º´¡¹ÌÚÀéÈ»¤Ê¤É¤ÎÂ¸ºß¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡£¤³¤ì¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¡¡ÂÇÀþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êËÒ½¨¸çÁª¼ê¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
ÁêÀî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ë¾¾Èø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤êÅÙ²ñÎ´µ±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ºòÇ¯¶ì¤·¤ó¤À³á¸¶¹·´õ¤Ê¤É¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÇ½ÎÏ¤Î°ú¤¾å¤²¤¬¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢Èà¤é¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤ÎÂÇ½ç¤ÎÊÂ¤Ó¤ä¡¢ºîÀï¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤ËÆÀÅÀÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡Åû¹á²ÅÃÒÁª¼ê¤äµÜ粼ÉÒÏºÁª¼ê¤Ê¤É¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤Îµ¯ÍÑÊýË¡¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ÁêÀî¡¡¤Þ¤¢¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸µµ¤¤Ç¤¹¤·¡¢Èà¤é¤¬£±Ç¯´Ö¡¢ÁÛÁü¤É¤ª¤ê¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤³¤¬Í¥¾¡¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¨¡¨¡¡¡Êá¼ê½Ð¿È¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÂçÌðÌÀÉ§¤µ¤ó°ÊÍè¤Ç¤¹¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌîµå¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
ÁêÀî¡¡Êá¼ê½Ð¿È¤Î´ÆÆÄ¤ÎÍøÅÀ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò°ìÈÖ¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼é¤ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÌÜÀþ¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¤ä¤êÊý¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Úºå¿À¤Ï°ìÈÖÅÝ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Áê¼ê¡Û
¨¡¨¡¡¡Í½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¥¿¥¤¥È¤ÊÌîµå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÀî¡¡¤Þ¤¢¡¢¤½¤³¤ÏÅ¸³«¼¡Âè¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ä¤Ï¤êÂÇ¤Á¾¡¤ÄÊý¤¬³Ú¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¡¢¶¥¤Ã¤¿Å¸³«¤Ç¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢1ÅÀ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¸·¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤ì¤À¤±ÁÈ¿¥ÎÏ¤ÇÁê¼ê¤òÅÝ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤¬¡¢º£µ¨¤ÎºÇÂç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¬ºòÇ¯¤Î²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ëºå¿À¤È¤Îº¹¤òµÍ¤á¤ë¥«¥®¤À¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ºå¿À¤Ï°ìÈÖÅÝ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡¤ª¤½¤é¤¯´ÆÆÄ¤Ï´î¤Ó¤è¤ê¤â¶ì¤·¤ß¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤Î©¾ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤½¤Î°ñ¤ÎÆ»¤Ø¤ÈÄ©¤à³Ð¸ç¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÁêÀî¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð£µ³ä¤Ç½ª¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¶ì¤·¤ß¤ÏÈ¾Ê¬¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¶ì¤·¤ß¤ò20¡Á30¸Ä¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¾¡¤Ä¤³¤È¤â¶ì¤·¤ß¤òÈ¼¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢28Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥Á¡¼¥à¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ÏËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÁêÀîÎ¼Æó¡Ê¤¢¤¤¤«¤ï¡¦¤ê¤ç¤¦¤¸¡Ë¡¿1976Ç¯7·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£Åìµþ³Ø´Û¹â¤«¤é94Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤Ç²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¡£99Ç¯¤Ë°ì·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2004Ç¯¤Ë¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·Æ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡£06Ç¯¤ËÂè£±²óWBC¤Ë½Ð¾ì¤·À¤³¦°ì¤È¤Ê¤ë¡£09Ç¯¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢¼çÎÏÊá¼ê¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£13Ç¯¤ÏÂè3²óWBC¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£15Ç¯¤Ëµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢17Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¤½¤Î¸å¡¢É¾ÏÀ²È¡¢µð¿Í¤Î¥³¡¼¥Á¤ò·Ð¤Æ¡¢22Ç¯¤«¤é¸ÅÁã¡¦¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£26Ç¯¤«¤é°ì·³´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë