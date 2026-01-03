【水瓶座】週間タロット占い《来週：2026年1月5日〜1月11日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月5日〜1月11日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年12月29日〜2026年1月4日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では未来も想像しましょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
使命感で携わることが多いです。自分がやらないとみんなが困ると思う状況があるでしょう。放置するのが怖くなります。仕事や公の場では、相手に安心を感じてもらえるような関わり方をしていくようです。そうしないと、周囲には小さなことで悩みを増やしてしまう人が増えるでしょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
新展開が起きやすい時ですが、それは離れるべき人とズルズル続いてしまうきっかけにもなりやすいです。長い先々を想像する癖をつけると良いでしょう。シングルの方は、形より気持ちの繋がりを大切にする人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が恋愛の時間を日々の癒しだと思っています。
｜時期｜
1月7日 戦う ／ 1月10日 駆け引きをやめる
｜ラッキーアイテム｜
サプリメント
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞