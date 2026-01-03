この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お金の教育家である秋山ひろ氏が、自身のYouTubeチャンネル「おかまもch」で「【全員やって】『投資が怖い…』そんな人ほど新NISAが向いている理由はこれ！／15年後に差がつくオルカン活用術」と題した動画を公開。



新NISAを始めたいが何から手をつければいいかわからない投資初心者に向けて、15年後の自分を助けるための具体的な3ステップを解説した。



秋山氏が提唱する手法の結論は、「証券口座で『オール・カントリー』をNISA枠で買う」というシンプルなもの。



これを実践すれば「偏差値でいうと55取れる」と述べ、大きく儲かることはなくとも、大きく損をする可能性も低い、初心者にとって間違いのない方法だと強調した。



まず最初のステップは、「証券口座を開設すること」だという。氏は、地方銀行などではなく楽天証券やSBI証券といったネット証券を推奨。その理由として、手数料の安さ、商品の豊富さ、利便性の高さを挙げた。



次のステップは、「NISA枠で商品を買う」こと。

証券口座には、利益に約20%の税金がかかる「特定口座」と、税金がかからない「NISA口座」があると説明。同じ商品を買うのであれば、税金が引かれないNISA枠を利用しない手はないと説いた。



そして最後のステップが、具体的な商品として「オール・カントリー（オルカン）を買う」こと。

正式名称を「eMAXIS Slim 全世界株式」というこの投資信託は、マクドナルドの「てりやきバーガー」のようなもので、万人受けし失敗する可能性が極めて低い鉄板商品だと氏は例える。



世界中の主要な企業に分散投資するためリスクが低く、購入時や保有時の手数料も格安である点が魅力だという。過去のデータから、15年以上保有すれば元本割れのリスクは1%程度にまで下がると指摘した。



最後に秋山氏は、投資を始めた人が守るべき「3つの我慢」として、「見ない（毎日チェックしない）」「積立額をいじらない」「10年は売らない」ことを挙げた。短期的な値動きに一喜一憂せず、長期的な視点を持つことが重要だと語った。この3ステップと3つの我慢を実践することが、将来の自分を助ける第一歩になるだろう。試してみてはいかがだろうか。