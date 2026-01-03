【Amazon初売り】ASUSのゲーミングノート「TUF Gaming」や「ROG Zephyrus」シリーズなどがお買い得【2026】
Amazonにて開催されている「Amazon初売り」の対象商品にASUSのゲーミングノートPCが追加された。
今回のセールでは、タフなボディが特長の「TUF Gaming」シリーズ、スリムで持ち運びしやすい「ROG Zephyrus」シリーズなどが対象PCとしてラインナップしている。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming A14 FA401UH
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【カラー】イェーガーグレー
【本体サイズ】311×227×16.9～19.9mm（幅×奥行×高さ） 約1.46kg
【ディスプレイ】14.0型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、2,560×1,600ドット (165Hz)
【バッテリー駆動】約11.6時間 (動画再生時) / 約18.1時間 (アイドル時)
【消費電力】最大約200W
【CPU】AMD Ryzen 7 260 8コア/16スレッド プロセッサ
【NPU】AMD Ryzen AI (NPU パフォーマンス 最大 16 TOPS)
【メモリ】32GB LPDDR5X-7500
【スロット】オンボードメモリのみ
【ストレージ】512GB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU(最大105W)
ASUS ゲーミングノートPC ROG Zephyrus G16 GA605WI
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【カラー】エクリプスグレー
【本体サイズ】354×246×14.9～16.4mm（幅×奥行×高さ） 約1.85kg
【ディスプレイ】16.0型 OLED (有機EL)、グレア、2,560×1,600ドット (240Hz)
【バッテリー駆動】約12.2時間
【消費電力】最大約200W
【CPU】AMD Ryzen AI 9 HX 370 12コア/24スレッド プロセッサ
【NPU】AMD Ryzen AI (NPU パフォーマンス 最大 50 TOPS)
【メモリ】32GB LPDDR5X-7500
【スロット】オンボードメモリのみ
【ストレージ】1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
【GPU】NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU(最大105W)