第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の往路は2日、東京・大手町〜箱根・芦ノ湖の5区間（107.5キロ）で行われ、青学大が5時間18分8秒の往路新で3連覇を飾った。山上りの5区（20.8キロ）で黒田朝日（4年）が、驚異の区間新で大逆転。5区で一時トップに立った早稲田大は2位となり、“山の名探偵”こと工藤慎作（3年）は、自身のXに悔しさをつづった。

早稲田大にとっては理想的な展開だった。4区終了で2位の好位置につけ、5区は3年連続で“山の名探偵”工藤が出陣した。

中央大をかわしてトップへ。後は芦ノ湖のゴールを目指すだけだったが、青学大・黒田の爆走により往路優勝は消えた。2位でのゴール後、工藤は頭を抱えた。

レースから約3時間30分後、工藤は自身のXを更新。「往路2位。ただただ、悔しいです。 前半からきつかったな」と振り返った。

往路優勝の青学大とは18秒差で3日の復路に臨む。「まだ勝負は終わっていない。 明日の復路で青山学院を逆転だ！」とし、15年ぶり総合優勝を仲間に託していた。



