総合エンタテインメントプロジェクト『HiGH&LOW』が、2026年に10周年を迎えることを記念して、2026年の1年間を『HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR』と題して10周年プロジェクトを始動。あわせてメインビジュアルが公開となった。

本プロジェクトは、2015年10月22日にドラマ『HiGH&LOW THE STORY OF S.W.O.R.D.』の放送が開始し、以降さまざまなメディアへと展開してきた『HiGH&LOW』のこれまでの軌跡を振り返りながら、シリーズの魅力を再発信する1年となる。

メインビジュアルは、大きくレッドとブルーの2色で構成され、レッドサイドには、シリーズ初期に登場したキャラクターたちが集い、ブルーサイドには『WORST』『クローズ』といった髙橋ヒロシの作品とのコラボレーションの世界を彩ってきたキャラクターたちが並んでいる。

なお本ビジュアルは、2026年1月2日よりSHIBUYA TSUTAYAにて開催されるスペシャルコラボレーションカフェにて、巨大パネルとして展示される。

