¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÅìÊ¡²¬¤¬àµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äêá¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÂà¤¬ÇÈÌæ¡Ö±ÇÁüÈ½ÄêÆ³Æþ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¡¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î£³²óÀï¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤À¤Ã¤¿ÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤¬¶½¹ñ¡ÊÂçºå¡ËÀï¡Ê¶ðÂô¡Ë¤Ç£²¡½£²¤«¤é£Ð£ËÀï£´¡½£µ¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÌµÇ°¤ÎÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ç£´¶¯¤ÎÅìÊ¡²¬¤Ïº£µ¨Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ëàµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äêá¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£²¡½£±¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¶½¹ñ¤¬¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï£Æ£×ºû¶ä»Ö¡Ê£±Ç¯¡Ë¤¬²¡¤·¹þ¤ßÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤À¤¬¡¢ºû¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Æ¤½¤Î¸å¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÅìÊ¡²¬¤Ï°ìÀÆ¤Ë¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ò¼çÄ¥¤·¤ÆÌÔ¹³µÄ¡£¤·¤«¤·È½Äê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢£²¡½£²¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿·Á¤Ç£Ð£ËÀï¤ËÆÍÆþ¤·¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¶½¹ñ¤Ë¶þ¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¸õÊä¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È½Äê¤ÏÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤ÇµÄÏÀ¤¬Ê¨Æ¡£¡Ö£Ö£Á£Ò¤Û¤É¤Î¼Á¤òµá¤á¤º¤È¤â¡¢±ÇÁüÈ½ÄêÆ³Æþ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤ä¤±¤É¤Í¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Í¡×¡Ö¶½¹ñ¤ÎÈ½Äêµ¿ÏÇ¤ä¤Í¡×¡ÖÅìÊ¡²¬µ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¤¹¤®¤ë¤ä¤í¤«¤ï¤¤¤½¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÈ½Äê¤ÎÀ§Èó¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ê£Ö£Á£Ò¡Ë¤ÏÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£²ó¤Îµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¤¬º£¸å¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£