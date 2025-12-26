新年あけましておめでとうございます。普段はホビーやゲーム、IT関連などのメディアで執筆活動を行っている、ライターの高島おしゃむです。今年も様々な誌面上でお見かけすることも多いと思いますが、よろしくお願いします。何やら占いによると、今年はこれまでの努力が報われるような年になるということなので、そちらにも期待しながら過ごしていきたいと思います（笑）。

さて昨年は、山あり谷ありいろいろとあったものの、気が付けばあっという間に1年が過ぎた感じですが、その中でも連載の「あみあみ展示撮り下ろし」企画で様々なスケールフィギュアをご紹介してきました。いずれもクオリティの高い作品ばかりで、もはや芸術の領域に入りつつあるのではないかと思わせるようなものばかりです。

そこで本稿では、2026年の発売が楽しみな美少女フィギュアの中から、特に個人的にお気に入りだった作品を5つピックアップしてご紹介していきたいと思います。

ファンタジックなスタイルがかわいい！「白いうさぎ Rosu Wonderland Ver.」

Hobby sakura「白いうさぎ Rosu Wonderland Ver.」

発売日：2026年9月 発売予定 価格通常版：36,300円豪華版：38,500円 全高：約290mm スケール：1/7スケール メーカー：Hobby sakura

Hobby sakuraより、2026年9月に発売が予定されている1/7スケールフィギュアの「白いうさぎ Rosu Wonderland Ver.」。こちらは、イラストレーターのRosuuri氏が描いたオリジナルキャラクターの「白いうさぎ Rosu」を立体化した作品です。

全体的に淡いピンク色と白色を基調としたカラーリングで、キュートな見た目になっているところが魅力的ですね。それに加えて、「不思議の国のアリス」に登場する白うさぎがキャラクターのモチーフになっており、ファンタジックでゴージャスな仕上がりになっているところもポイントです。

ひと目でハートを撃ち抜かれた！「ラビ」

GOLDENHEAD+「ラビ」

発売日：2026年4月 発売予定 価格：23,100円 全高：約280mm スケール：1/7スケール メーカー：GOLDENHEAD+（サウザンド）

サウザンドのフィギュアブランド「GOLDENHEAD+」より、2026年4月に発売予定の1/7スケールフィギュア「ラビ」。こちらは、イラストレーターのrurudo氏によるオリジナルキャラクターをフィギュア化した作品です。なんといっても最大の特徴は、真っ赤に煌めいたバニースーツを身に付けているところ。フラミンゴのような立ちポーズもキュートです。

少し横を向いているようなポーズですが、手でハートマークを作って片目をつむり、ウインクしているところも似合っています。ツインテールにまとめたピンク色の髪には、大きなうさ耳のほか、リボンやハート型のアクセサリーが付けられています。

見ているだけで心も晴れ上がる！「魔女の旅々 イレイナ ～雨上がりの空～」

エレガント「魔女の旅々 イレイナ ～雨上がりの空～」

発売日：2026年8月 発売予定 価格：27,500円 全高：約290mm スケール：1/7スケール メーカー：エレガント

エレガントより、2026年8月に発売予定の1/7スケールフィギュア「魔女の旅々 イレイナ ～雨上がりの空～」。こちらはアニメやマンガ、小説などで展開されている「魔女の旅々」より、主人公の「イレイナ」を立体化した作品です。

白い素肌に白い髪、青空のように澄んだ瞳など、可憐な姿を見ているだけでこちらの心も洗い流されて晴れ渡ってきそうです。それに加えて、衣装や台座部分も含めて細部もしっかりと作りこまれており、ファンタジックな世界観が詰め込まれているように感じられるところも魅力です。

黒いドレスが美しすぎる！「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 由比ヶ浜結衣 -Starry Dress Ver.-」

SHIBUYA SCRAMBLE FIGURE「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 由比ヶ浜結衣 -Starry Dress Ver.-」

発売日：2026年6月 発売予定 価格：23,100円 全高：約262mm スケール：1/7スケール メーカー：SHIBUYA SCRAMBLE FIGURE

SHIBUYA SCRAMBLE FIGUREより、2026年6月に発売予定の1/7スケールフィギュア「由比ヶ浜結衣 -Starry Dress Ver.-」。こちらは、テレビアニメ「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完」に登場するヒロインのひとり「由比ヶ浜結衣」を立体化した作品です。

パーティにぴったりな黒いドレスに身を包んで、明るい笑顔で微笑んでいる表情がなんともいえないオーラを放っています。このドレス部分もラメが入ったクリアパーツが採用されており、素材の絶妙な質感が再現されています。

まったりとした午後を一緒に過ごしたい！「彼女、お借りします 水原千鶴 最初の出会い」

Hanabee「彼女、お借りします 水原千鶴 最初の出会い」

発売日：2026年10月 発売予定 価格：19,250円 全高：約240mm スケール：1/6スケール メーカー：Hanabee

Hanabeeより、2026年10月に発売予定の1/6スケールフィギュア「彼女、お借りします 水原千鶴 最初の出会い」。こちらは、TVアニメ「彼女、お借りします」に登場する「水原千鶴」を立体化した作品です。フィギュアとしては、アニメの第1話で主人公と初対面するときのシーンを再現したもので、どこかホッとさせてくれるような見た目に仕上げられています。

身に付けている衣装の影響もあってか、ふんわりとした雰囲気が漂っており、主人公が初めて出会ったときのドキドキ感や初々しい気持ちを、そのままフィギュアの中に濃縮して詰め込んだような魅力がありますね。サイズ的にも少し大きめになっているので、部屋の中の目立つところに飾っておきたくなります。

今回は2026年に発売予定の美少女フィギュアの中から、あくまでも個人的な視点で素晴らしいと思える作品を選んでご紹介してきました。もちろん、これだけではなく多数の候補があったのですが、そうした中で選ばなければいけないというのもなかなかつらいところですね。

美少女フィギュアの面白いところは、たとえ同じキャラクターであっても、メーカーが異なれば、それぞれに全く異なる魅力があるところです。そのため、新鮮さが全く失われないところも多くの人を惹きつけているのかもしれません。はたして、今年はどんな素晴らしいフィギュアに出会えるのかというところも、楽しみですね！

